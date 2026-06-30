Мошенники придумали новую схему обмана россиян в домовых чатах: как не попасть в лапы аферистов

Мошенники начали создавать фальшивые домовые чаты. Сначала аферисты пугают жителей возможным взломом, а затем предлагают помощь в устранении последствий «утечки» данных. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Артем Шейкин.
«Некоторые мошеннические схемы строятся не вокруг реального взлома, а вокруг его убедительной имитации. Сначала аферисты создают ощущение, что человек допустил серьезную ошибку, а затем предлагают “спасение”», — пояснил Шейкин.
Как отметил сенатор, подобные схемы часто встречаются в бытовой сфере. Например, создаются чаты, где людей просят продиктовать код подтверждения. Парламентарий добавил, что это создает у жертвы ощущение, будто она сама спровоцировала проблему, передав важную информацию.
Шейкин добавил, что в финале схемы появляется «помощь» от фальшивых служб вроде «Госинформы» или техподдержки.
Сенатор призвал не выполнять инструкции, если вас неожиданно добавили в чат, просят переслать код, перейти по ссылке или позвонить по номеру из сообщения. В таких случаях рекомендуется выйти из диалога и проверить информацию через официальные каналы.
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