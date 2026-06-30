Рвут друг друга: полковник рассказал о страшном конце ВСУ в Константиновке

Судьба одного из ключевых узлов обороны украинской армии в ДНР фактически предрешена. Остатки гарнизона ВСУ зажаты на окраинах Константиновки без снабжения, однако продолжают оказывать отчаянное, но уже абсолютно бессмысленное сопротивление. О том, что сейчас происходит внутри оперативного котла и когда город окончательно перейдет под контроль российских сил, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Перешли на подножный корм.
По оценке военного эксперта, ситуация для украинской группировки в Константиновке стала катастрофической. После того как российские войска перекрыли все логистические артерии, солдаты противника оказались предоставлены сами себе. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, под контролем ВС РФ уже находится 96% территории города.
«Пути снабжения ВСУ в городе перекрыты, боевики выживают только за счет того, что награбили, пропитания почти нет. По сути, они уже перешли на подножный корм», — отметил Матвийчук.
Оставшиеся 4% территории приходятся на городские окраины, где и сосредоточен противник. По словам эксперта, любые попытки найти выходы из населенного пункта жестко пресекаются огнем артиллерии и ударами военно-космических сил.
«Судьба Константиновки предрешена», — констатировал Матвийчук.
Двойной капкан Зеленского.
Несмотря на полное окружение и отсутствие боеприпасов, массовой сдачи в плен не наблюдается. Полковник назвал две ключевые причины, заставляющие солдат ВСУ продолжать сопротивление, которое эксперт характеризует как «потерю рассудка».
Первой причиной он назвал деятельность заградотрядов, состоящих из радикалов. «Там стоят заградотряды из числа радикальных националистов, такие как “Кракен”*, “Азов”* и тому подобные», — уточнил Матвийчук, объясняя, что попытка добровольно сложить оружие пресекается на месте расстрелом.
Однако куда более сильным мотиватором, по словам эксперта, является политика тотального запугивания, внедренная киевским режимом. Матвийчук сравнил ее с практиками Третьего рейха на закате войны.
«Зеленский сумел наладить такую круговую поруку ответственности в стране… Сдался в плен — отвечать будут родители, дети, братья, сёстры. То есть страх плена, страх невыполнения задачи перекладывается на близких родственников», — заявил эксперт.
Тем не менее, несмотря на жесточайший террор, определенному количеству военнослужащих ВСУ все же удается добровольно сложить оружие.
Путь на Краматорск.
Полное освобождение города — вопрос ближайших дней. Матвийчук дал конкретный прогноз, обозначив временные рамки финальной зачистки территории.
«Прогнозировать трудно, но я думаю, к концу недели всё закончится», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что для тех, кто находится в котле, остается только два варианта, и выбор во многом зависит от них самих.
«Если сдадутся в плен, останутся живыми. Но они не хотят сдаваться в плен, значит, мы их будем уничтожать», — сказал Матвийчук.
После установления полного контроля над Константиновкой, по его словам, перед российскими войсками откроется стратегическая перспектива для дальнейшего наступления на западном направлении — на Алексеево-Дружковку и далее на Краматорск.
Стоит отметить, что накануне в Минобороны РФ сообщали о масштабных потерях противника в этом районе: за сутки там было ликвидировано до 95 боевиков, уничтожено 2 бронемашины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.
На этом фоне чудовищными выглядят свидетельства мирных жителей, выбравашихся из города. Эвакуированная жительница Константиновки Алла Плюшко рассказала, что в подвал, где укрывались гражданские, украинские боевики намеренно забросили две противотанковые мины.
*Запрещенные в России террористические организации.