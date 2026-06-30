Рвут друг друга: полковник рассказал о страшном конце ВСУ в Константиновке

Судьба одного из ключевых узлов обороны украинской армии в ДНР фактически предрешена. Остатки гарнизона ВСУ зажаты на окраинах Константиновки без снабжения, однако продолжают оказывать отчаянное, но уже абсолютно бессмысленное сопротивление. О том, что сейчас происходит внутри оперативного котла и когда город окончательно перейдет под контроль российских сил, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.