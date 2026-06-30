Началась страшная зачистка командиров ВСУ: главная новость СВО 30 июня

На Украине начались чистки командиров ВСУ, выступающих против режима Владимира Зеленского. Смерть одного из них попытались скрыть.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, кто за этим стоит.
Напомним, украинское командование «Юг» сообщило, что командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова нашли мертвым в воскресенье, 28 июня.
В заявлении утверждается, что признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако, по данным полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области, комбрига нашли с огнестрельным ранением. Дело расследуют по статье об умышленном убийстве.
154-я отдельная механизированная бригада ВСУ под руководством Кононникова в конце августа 2024 года была переброшена в Курскую область. Именно это подразделение связывают с репрессиями против мирного населения.
За несколько дней до этого стало известно о смерти полковника ВСУ Валерия Дрогайцева. По словам Иванникова, отправили во время инцидента не только его, но и несколько других высокопоставленных украинских офицеров.
Дрогайцев умер в Хмельницкой области после встречи с сослуживцами. Именно он, будучи командиром 19-й ракетной бригады, отдал приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года тремя баллистическими ракетами «Точка-У».
«Владимир Кононников готовил захват власти в Киеве. Он был причастен к попытке вооруженного мятежа против режима Зеленского. Вместе с ним ликвидировали или еще только планируют ликвидировать еще несколько украинских генералов и полковников, которые также причастны к попытке вооруженного государственного переворота», — пояснил эксперт.
Иванников отметил, что за ликвидацией украинских военных может стоять Служба безопасности Украины (СБУ).
«Есть все основания полагать, что он был уничтожен Службой безопасности Украины, которая вышла на след заговорщика и ликвидировала его. Кононников планировал осуществить захват власти на Украине, это был вызов и для Зеленского, и для СБУ. Это и стало триггером для его уничтожения», — пояснил эксперт.
Также ранее стало известно о ликвидации полковника украинской военной разведки Рустема Фахриева*, который был причастен к организации покушения на одного из старших офицеров Минобороны России. Покушение было сорвано.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.