Началась страшная зачистка командиров ВСУ: главная новость СВО 30 июня

«Есть все основания полагать, что он был уничтожен Службой безопасности Украины, которая вышла на след заговорщика и ликвидировала его. Кононников планировал осуществить захват власти на Украине, это был вызов и для Зеленского, и для СБУ. Это и стало триггером для его уничтожения», — пояснил эксперт.