Красноярский край вошел в тройку лидеров «Студвесны — 2026»

Делегация Красноярского края вошла в тройку лидеров общего зачета и получила 17 наград на «Российской студенческой весне». Итоги 34-го Всероссийского фестиваля подвели на церемонии закрытия в Красноярске. Гран-при в общекомандном зачете получили студенты из Пермского края. Первое место заняла сборная Тюменской области, второе — команда Нижегородской области, а третье место поделили Красноярский край и Саратовская область. [caption id= «attachment_370161» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»[/caption] В региональном направлении, самом массовом на фестивале, Красноярский край стал победителем с программой «По ту сторону плинтуса, или Жизнь Тралала». Всего в этой номинации театрализованные постановки представили 26 регионов. Руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Виктор Коломиец отметил, что делегация региона выступала в условиях серьезной конкуренции. По его словам, результат показывает высокий уровень исполнительского мастерства красноярских участников и работу молодых режиссеров и постановщиков. [caption id= «attachment_370162» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»[/caption] Красноярский край впервые принимал Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В 2026 году он был приурочен к Году единства народов России. Конкурс включал 10 направлений и 50 номинаций. За три дня участники представили более тысячи творческих номеров. В течение трёх дней участники показали более тысячи творческих номеров по всем направлениям. Особенно важно, что вся талантливая молодёжь сегодня представляет свои регионы в рамках масштабного празднования Дня молодёжи. В очередной раз фестиваль становится важным шагом к созданию новых возможностей студенческих объединений и вузов, — отметила на церемонии закрытия замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Напомним, что три команды из Красноярского края представят регион в финале конкурса «Это у нас семейное».