Соколы Зеленского в панике: самолеты Украины взрываются при попытке взлета

«Поражение на дальности почти 200 км МиГ-29 означает, что украинские самолеты теперь не будут подлетать к линии боевого соприкосновения достаточно близко. Что произошло?.. F-16 могут их применять… МиГ-29 тоже подходили к линии соприкосновения и сбрасывали эти бомбы. После такого уничтожения украинского МиГ-29 я думаю, что они просто побоятся подлетать на ту дистанцию, с которой раньше осуществляли бомбардировку. А это значит, что действия украинской авиации вдоль линии фронта будут минимизированы либо вообще прекратятся», — уверен Кнутов.