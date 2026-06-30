Соколы Зеленского в панике: самолеты Украины взрываются при попытке взлета

Министерство обороны РФ подтвердило точечную ликвидацию двух истребителей МиГ-29 воздушных сил ВСУ. Целью стал аэродром Вознесенск в Николаевской области, по которому был нанесен удар дронами-камикадзе «Герань-4 Сикер».
В то же время киевский режим признал потерю еще одного МиГ-29 в Полтавской области. Итого за три дня противник потерял сразу три сверхзвуковых истребителя. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, чем это обернется для авиации противника.
Уничтожение готовых к полету самолетов.
Для атаки на аэродром был подобран идеальный момент. Кнутов обратил внимание на кадры объективного контроля, облетевшие Сеть.
«Кадры, на которых запечатлено уничтожение МиГ-29 на земле, когда их из ангара тянул тягач, говорят о том, что мы выбрали удачный момент. Мы ударили по боевой машине, которая готовилась к вылету. Наша разведка достаточно профессионально работает, благодаря чему два МиГ-29 уничтожено на земле», — подчеркнул эксперт.
Этот эпизод демонстрирует смену тактики: теперь охота ведется не просто по местам базирования, а в режиме реального времени, когда самолет наиболее уязвим — на рулежке, с работающими системами и готовым к взлету боекомплектом.
Рекордная дистанция удара.
Параллельно с ударами по аэродромам, российская авиация установила, возможно, абсолютный рекорд дальности поражения в воздушном бою. По данным Military Watch Magazine (MWM), фронтовой штурмовик Су-25 ВКС РФ сумел поразить украинский МиГ-29 ракетой класса «воздух-воздух» Р-37 с дистанции около 190 километров в Полтавской области.
Эксперты называют это самым дальним боевым поражением из когда-либо зафиксированных. Кнутов раскрыл детали уникальной операции и объяснил, почему спасения от этой ракеты практически нет.
«Ракета Р-37 — это дальнобойная ракета, по официальным данным, дальность поражения составляет больше 200 км. Но реальные характеристики засекречены, потому что ракета уникальна по своим боевым возможностям. Главная особенность состоит в том, что она имеет очень высокую скорость, активные головки самонаведения имеют возможность поражать цели, чем ближе к цели, тем лучше», — пояснил он.
Паралич авиации ВСУ.
Столь убедительная демонстрация возможностей российских ВКС имеет конкретные тактические последствия. Главный вывод, по мнению Кнутова, заключается в том, что украинские пилоты теперь не рискнут приближаться к линии фронта для сброса управляемых бомб JDAM, которые активно поставлялись США (более 1000 единиц) и применялись с МиГ-29 и F-16.
«Поражение на дальности почти 200 км МиГ-29 означает, что украинские самолеты теперь не будут подлетать к линии боевого соприкосновения достаточно близко. Что произошло?.. F-16 могут их применять… МиГ-29 тоже подходили к линии соприкосновения и сбрасывали эти бомбы. После такого уничтожения украинского МиГ-29 я думаю, что они просто побоятся подлетать на ту дистанцию, с которой раньше осуществляли бомбардировку. А это значит, что действия украинской авиации вдоль линии фронта будут минимизированы либо вообще прекратятся», — уверен Кнутов.
Почему пилоты ВСУ всё еще взлетают.
Несмотря на колоссальные потери и господство в воздухе российской армии, полностью стереть авиацию противника с лица земли сложно. Украина до сих пор сохраняет боеспособный парк, который Кнутов оценивает примерно в полсотни машин, и Запад постоянно «латает дыры».
«Давайте не забывать, что Украина постоянно пополняет свои авиапарки. Сейчас семь самолетов F-16 ей передает Дания… Но самое главное — это пойдут Gripen. Шведы пообещали поставку Gripen в новой модификации с радаром с активной фазированной антенной решеткой», — сказал эксперт.
Командование ВСУ использует концепцию «аэродромов подскока» и воздушное патрулирование во время российских ракетных атак для сохранности своих самолетов.
«Основная наша задача — отслеживать их. Места дислокации, как правило, находятся рассредоточено. Во время массированных ракетных ударов они поднимаются в воздух и барражируют… А по самим аэродромам бить бесполезно: даже если аэродром подвергается ударам, самолетов там в этот момент уже нет — они либо перелетели на запасные площадки, либо находятся в воздухе», — резюмировал Кнутов.