Что изменится в жизни хабаровчан с 1 июля

Июль принесет россиянам не только долгожданный отпуск, но и важные изменения в законодательстве. Они вступят в силу уже в начале месяца и затронут разные аспекты жизни: покупку жилья, оформление социальных выплат и пенсий, получение кредитов и вопросы представительства интересов родственников. О том, какие нововведения вступят в силу с 1 июля и как они повлияют на граждан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Онлайн-сделки с недвижимостью будут оформляться по биометрии.
С 1 июля 2026 года в России меняется порядок дистанционной регистрации прав на недвижимость. Теперь для проведения электронных сделок гражданам нужно будет пройти идентификацию через Единую биометрическую систему (ЕБС).
Эти изменения внесены законом, подписанным 7 июня 2025 года. Они касаются статьи 32.6 закона «О государственной регистрации недвижимости».
Новые требования касаются только сделок, где документы подаются в Росреестр онлайн. Это касается купли-продажи жилья, оформления ипотеки, дарения, обмена недвижимости и регистрации долей.
Для сделок в очном формате ничего не изменится. Если стороны лично обращаются в МФЦ или к нотариусу, предъявляя паспорт, биометрическая идентификация не потребуется.
Пенсионерам Севера упростят подтверждение права на надбавку.
С 1 июля 2026 года для пенсионеров, живущих на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, упростится процесс подтверждения права на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Эти изменения утверждены постановлением правительства РФ от 2 апреля 2026 года № 366.
Сейчас для получения этой надбавки пенсионеры должны подтверждать, что фактически проживают в регионе. Однако после введения новых правил тем, кто получает пенсию через «Почту России», не нужно будет ежегодно проходить эту процедуру — ни на дому, ни в почтовом отделении.
Упрощенный порядок также затронет граждан, которые постоянно или временно находятся в различных организациях, включая социальные учреждения, больницы, образовательные и исправительные заведения. Если потребуется, Социальный фонд России сможет самостоятельно проверить данные о месте проживания пенсионера.
Родителям откроют доступ к банковским справкам подростков.
С 1 июля 2026 года в России введут новые правила, которые предоставят родителям и другим законным представителям подростков больше возможностей для доступа к банковской информации. Эти изменения внесены федеральным законом № 163-ФЗ от 24 июня 2025 года, который обновил закон «О банках и банковской деятельности».
Теперь банки смогут выдавать сведения о счетах, вкладах и операциях подросткам в возрасте от 14 до 18 лет и их законным представителям. К ним относятся родители, усыновители, опекуны и попечители. Это должно упростить решение различных вопросов, таких как судебные разбирательства, взаимодействие с органами опеки, оформление документов или споры с банками.
Однако нововведение не коснется подростков, которые уже приобрели полную дееспособность до 18 лет. Это касается, например, тех, кто прошел процедуру эмансипации или вступил в брак. В таких случаях они сами распоряжаются своими правами и банковской информацией.
Появится новый вид страхования жизни.
С 1 июля 2026 года в России вступит в силу федеральный закон № 172-ФЗ. Он вводит новый вид страхования жизни с инвестиционной составляющей. Договоры будут двух типов: с объявленной и с расчетной доходностью.
В первом случае страховщик выплатит клиенту инвестиционный доход, определенный компанией. Размер дохода будет минимальным и гарантированным.
Во втором случае доход зависит от доходности активов, финансовых показателей или наступления условий, указанных в законе о рынке ценных бумаг.
Заключить договор с расчетной доходностью могут только квалифицированные инвесторы. Премия должна быть не менее 6 млн рублей и вносится единовременно. Страховщики могут самостоятельно признавать граждан квалифицированными инвесторами на основе их заявлений.
Усилят защиту заемщиков МФО.
С 1 июля 2026 года микрофинансовые организации (МФО) будут работать по новым стандартам, утвержденным Банком России. Эти требования призваны сделать условия займов более прозрачными и защитить права заемщиков.
Теперь МФО не смогут автоматически включать клиента в дополнительные услуги, даже если они предлагаются после заключения договора займа. Заемщик должен сам и осознанно принимать решение об их подключении.
Микрофинансовые организации обязаны предоставлять полную информацию о дополнительных услугах при их оформлении. Заемщики будут заранее узнавать о поставщике услуги, праве отказаться от нее и возможных последствиях отказа.
Новые правила также ограничивают использование маркетинговых приемов при составлении договоров. МФО не смогут выделять привлекательные условия крупным шрифтом или цветом, скрывая менее выгодные условия.
Обновленный стандарт также регулирует порядок рассмотрения обращений клиентов, требования к информированию о рисках и условиях договоров, а также нормы, касающиеся взыскания просроченной задолженности.
Банки ограничат выдачу рискованных кредитов.
С 1 июля 2026 года вступят в силу новые макропруденциальные лимиты, установленные советом директоров Банка России. Эти меры направлены на снижение закредитованности населения и сокращение выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
Изменения затронут потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку. Банк России ограничит долю займов, выдаваемых гражданам, которые тратят значительную часть доходов на погашение долгов. Особое внимание уделят заемщикам с долговой нагрузкой более 50% и 80% их доходов.
Для банков сохранятся жесткие ограничения на выдачу долгосрочных необеспеченных кредитов сроком более пяти лет, а также ипотечных займов с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой.
В Банке России надеются, что новые лимиты снизят риски на рынке кредитования и предотвратят рост числа граждан с чрезмерной долговой нагрузкой.
ЦБ упростит расчеты резидентов с иностранными компаниями.
С 1 июля 2026 года в России облегчаются правила валютных операций резидентов при расчетах с иностранными компаниями. Эти изменения утверждены решением Банка России от 1 июня 2026 года № ПРГ-43−11/1199 и указанием Банка России от 31 марта 2026 года № 7333-У.
Теперь резиденты смогут без отдельного разрешения ЦБ оплачивать доли, вклады и паи в имуществе иностранных юридических лиц, если соблюдаются установленные лимиты. Общий объем таких операций не должен превышать 30 млн рублей по курсу Банка России на дату платежа. В расчет принимаются все операции с 1 апреля 2024 года. Ранее лимит был вдвое меньше.
С 4 июля 2026 года расширяется возможность проведения внешнеторговых расчетов. Резиденты смогут переводить средства по контрактам не только через уполномоченные банки, но и через счета в иностранных финансовых организациях, не являющихся банками. Это разрешено, если контракты подлежат учету.
Параллельно упрощается валютный контроль. Больше не нужно сообщать в банк код вида операции при списании средств в иностранной валюте или рублях, включая сделки с цифровыми правами. Уточняется порядок предоставления документов по расчетам наличными. Резиденты, участвующие во внешнеторговых сделках, обязаны передавать в банки документы и информацию о расчетах наличными, в том числе если средства получены от нерезидентов или передаются через третьих лиц. При этом важно подтверждать основания получения или передачи средств.
Соцфонд упростит оформление пособий.
С 1 июля 2026 года изменятся правила сбора данных для назначения социальных пособий. Постановление правительства РФ от 10 мая 2026 года № 545 вводит соответствующие поправки.
Новые правила коснутся выплат по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, а также единовременного и ежемесячного пособий по уходу за ребенком. При оформлении выплат Социальный фонд России будет в первую очередь использовать данные из индивидуального лицевого счета гражданина.
Если необходимой информации в системе не окажется, фонд сможет запросить её у работодателя или получателя пособия. Это касается сведений о страховом стаже и периодах освобождения от работы, важных для расчета выплат.
Ожидается, что нововведения сократят объем документов, которые нужно подавать для оформления пособий. Работодатели будут обязаны оперативно передавать нужные данные по запросу Социального фонда, если их нет в системе.
Изменится ставка НДС на ряд молочных продуктов.
С 1 июля 2026 года в России изменится налогообложение некоторых продуктов питания. Согласно постановлению правительства РФ от 10 марта 2026 года № 252, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира и спреды перестанут облагаться льготной ставкой НДС в 10%. Теперь на эти категории товаров будет распространяться стандартная налоговая ставка.
Это нововведение затронет производителей и продавцов: их налоговая нагрузка увеличится. Эксперты предупреждают, что изменения могут повлиять на конечные цены. Часть дополнительных расходов бизнеса может быть переложена на потребителей, что приведет к подорожанию продуктов.
В ЕГРН начнут вносить сведения о границах сельхозугодий.
С 1 июля 2026 года в России изменятся правила ведения Единого государственного реестра недвижимости. Теперь в ЕГРН будут включаться данные о границах сельскохозяйственных угодий. Эти изменения внесены федеральным законом от 15 декабря 2025 года № 478-ФЗ, который вносит поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости».
Новые правила призваны повысить прозрачность данных о землях сельхозназначения. Информация о границах теперь будет учитываться вместе с характеристиками самих участков.
Это улучшит проверку статуса и назначения земли при сделках. Также будет учитываться дополнительная информация при работе с сельскохозяйственными участками. Изменения затронут владельцев земли, потенциальных покупателей и участников рынка недвижимости, связанных с сельскохозяйственными территориями.
Усилен контроль за маркировкой товаров и выдачей кодов «Честного знака».
С 1 июля 2026 года в России ужесточаются требования к работе с системой маркировки товаров «Честный знак». Новые правила утверждены постановлениями правительства РФ от 30 ноября 2024 года № 1681, от 31 мая 2025 года № 818 и от 7 мая 2026 года № 526.
Участники рынка косметики и бытовой химии должны будут передавать в систему данные о продажах и выводе продукции из оборота. Для некоторых видов сладостей и кондитерских изделий вводится обязательное нанесение средств идентификации, а также передача сведений о маркировке при выводе товара на рынок.
С 6 июля 2026 года контроль за выдачей кодов маркировки становится строже. Оператор системы начнет проверять, производит ли компания заявленную продукцию, включая обувь, одежду, парфюмерию, шины и БАДы. Если проверка не подтвердит соответствие, в выдаче кодов могут отказать.
Проверка будет включать дистанционный анализ данных регистрации в системе и, при необходимости, выезд на производство. Оценивается наличие оборудования, персонала и фактический выпуск продукции.
В России унифицируют порядок проведения имущественных торгов.
С 1 июля 2026 года в России вступит в силу федеральный закон от 29 декабря 2025 года № 577-ФЗ, который устанавливает единые правила проведения имущественных торгов. Документ направлен на стандартизацию процедур государственных и муниципальных аукционов, повышение их прозрачности и обеспечение равных условий для участников рынка.
Закон требует перевода всех имущественных торгов в электронный формат. Аукционы и конкурсы будут проводиться исключительно на специализированных электронных площадках, список которых утвердит правительство РФ. Также установлены единые сроки публикации извещений: минимум 10 рабочих дней для аукционов и минимум 25 рабочих дней для конкурсов.
Кроме того, вводится обязательное обеспечение заявки для участников торгов, при этом операторам электронных площадок запрещается взимать плату за участие. В случае уклонения победителя от заключения договора обязанность его подписания может перейти ко второму участнику торгов.
Еще одним нововведением станет десятидневный мораторий на заключение договора по итогам торгов. Этот срок предоставляется для возможного обжалования результатов в антимонопольном органе. Исключение предусмотрено для процедур, решение о проведении которых было принято до 1 июля 2026 года, — они будут завершаться по ранее действовавшим правилам.
Компенсации дистанционным работникам освободят от страховых взносов.
С 1 июля 2026 года в России начнут действовать новые правила, касающиеся начисления взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для дистанционных работников. Изменения предусмотрены федеральным законом от 20 февраля 2026 года № 29-ФЗ.
Теперь компенсации за использование личного имущества при удаленной работе не облагаются взносами в двух случаях. Если сумма компенсации не превышает 35 рублей в день, подтверждающие документы не нужны. Если выплаты больше этого лимита, освобождение от взносов остается, но только при наличии документального подтверждения расходов.
Ранее такие компенсации не облагались взносами только при наличии подтверждающих документов, что делало порядок их учета более жестким. Новые правила вводят упрощенный вариант для небольших выплат.
Работодателям рекомендуется пересмотреть порядок оформления компенсаций дистанционным сотрудникам и привести учет в соответствие с новыми требованиями, чтобы избежать лишних страховых начислений.
ИНН станет обязательным реквизитом при переводах через СБП.
С 1 июля 2026 года в России вводится обязательное использование ИНН при проведении переводов через систему быстрых платежей (СБП). Нововведение затрагивает как переводы между физическими лицами, так и операции между физическими и юридическими лицами.
Вводить ИНН вручную при каждом платеже не нужно. Банки будут автоматически передавать этот идентификатор через Национальную систему платежных карт (НСПК), если он указан в клиентских данных. Порядок переводов для пользователей останется прежним: операции будут выполняться через мобильные приложения по номеру телефона.
Если у банка нет информации об ИНН клиента, он может запросить эти данные дополнительно. До предоставления ИНН перевод может быть ограничен или направлен на проверку.
Это нововведение направлено на усиление контроля за финансами и борьбу с дропперством — практикой использования чужих счетов для вывода и обналичивания средств. ИНН присваивается гражданину один раз и не меняется, что делает его надежным идентификатором для выявления подозрительных операций в платежных системах, включая СБП и «Мир».