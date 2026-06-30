Что изменится в жизни хабаровчан с 1 июля

Июль принесет россиянам не только долгожданный отпуск, но и важные изменения в законодательстве. Они вступят в силу уже в начале месяца и затронут разные аспекты жизни: покупку жилья, оформление социальных выплат и пенсий, получение кредитов и вопросы представительства интересов родственников. О том, какие нововведения вступят в силу с 1 июля и как они повлияют на граждан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».