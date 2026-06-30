В Хабаровском крае потушили 26 пожаров

В Комсомольске на Амуре в автокооперативе «Фестивальный» по улице Зелёной произошло возгорание тополиного пуха и сухой растительности на площади 20 кв. м (несколько очагов). В одном из гаражей горели полы и мебель при находившемся внутри автомобиле. Пожар был ликвидирован за 40 минут; пострадавших нет.