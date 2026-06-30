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В Хабаровском крае потушили 26 пожаров

В Хабаровском крае за прошедшие сутки пожарные подразделения 26 раз реагировали на техногенные возгорания.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за прошедшие сутки пожарные подразделения 26 раз реагировали на техногенные возгорания, в том числе 7 пожаров произошли в жилых помещениях. Также в населённых пунктах края зарегистрирован 1 случай пала сухой растительности, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Особый противопожарный режим сохраняется на территории 8 муниципальных образований: Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Тугуро Чумиканского, Ульчского, Аяно Майского и Николаевского.

В селе Ильинка в СНТ «Приозёрное» огонь повредил одноэтажное деревянное строение, использовавшееся для хранения инвентаря: строение выгорело изнутри и обгорело снаружи. Площадь пожара — 40 кв. м; ликвидация заняла 1 час, пострадавших нет.

В Комсомольске на Амуре в автокооперативе «Фестивальный» по улице Зелёной произошло возгорание тополиного пуха и сухой растительности на площади 20 кв. м (несколько очагов). В одном из гаражей горели полы и мебель при находившемся внутри автомобиле. Пожар был ликвидирован за 40 минут; пострадавших нет.

Спасательные и пожарные подразделения 4 раза привлекались к ликвидации последствий дорожно транспортных происшествий. На водных объектах происшествий не зафиксировано. В регионе на маршрутах числится 1 туристская группа (2 человека).

Прогноз погоды на день в Хабаровске: переменная облачность, вероятен небольшой дождь, ветер западный 5−10 м/с, температура +26…+28 °C.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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