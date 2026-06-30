В Красноярске стихия опрокинула автомобили, поломала деревья и снесла крыши

В Красноярске устраняют последствия непогоды, которая обрушилась во второй половине дня 29 июня.
По всему городу прошел ливень с грозой. А сильнейший ветер нанес ощутимый урон Ленинскому району. Его порывы ломали деревья и остановки, сносили крыши домов, столбы и прочие конструкции, а также приносили другие разрушения и повреждения городскому и личному хозяйству. На Шинном мосту от ветра на бок опрокинулась «Газель» и упала на автомобиль, который двигался рядом.
За короткое время многие улицы оказались затопленными, в некоторых местах лужи были настолько глубокими, что в них тонул транспорт разного вида. Многие водители сообщают о нанесенном стихией ущербе.
В мэрии отчитались, что коммунальщики вывели на улицы всю имеющуюся откачивающую технику. В приоритете места, где вода больше всего препятствует движению транспорта и пешеходов. География работы — весь город.
«Просим водителей и пешеходов быть предельно осторожными. Пожалуйста, выбирайте безопасные маршруты и по возможности избегайте затопленных зон. Благодарим за понимание и терпение — делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию!», — рассказали в САТП.
Сегодня синоптики вновь прогнозируют в Красноярске дождь с грозой, при которой возможны шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с. При этом будет жарко — до +28, +30 °C.