В Красноярске стихия опрокинула автомобили, поломала деревья и снесла крыши

По всему городу прошел ливень с грозой. А сильнейший ветер нанес ощутимый урон Ленинскому району. Его порывы ломали деревья и остановки, сносили крыши домов, столбы и прочие конструкции, а также приносили другие разрушения и повреждения городскому и личному хозяйству. На Шинном мосту от ветра на бок опрокинулась «Газель» и упала на автомобиль, который двигался рядом.