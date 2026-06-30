В Раде предупредили Украину о надвигающейся катастрофе в энергетике: «Чуда ждать не стоит»

Объявленные графики возможных почасовых отключений света на Украине могут обернуться катастрофой для энергосистемы и нанести урон бизнесу. Об этом заявил замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ и депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.
«Мы увидим сразу рост в ценах на услуги, на товары и так далее. На заправки, электромобили и наверняка оно дальше пойдет, как цепная реакция. Чуда ждать не стоит», — сказал нардеп в эфире украинского телеканала «Новости.LIVE».
Как подчеркнул Кучеренко, ситуация осложняется также наличием коррупционных механизмов при взимании платы по тарифам, из-за чего нагрузка на граждан становится еще выше.
По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, украинцам стоит готовиться к сложному зимнему периоду, вне зависимости от того, будут продолжатся боевые действия или нет.