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В Раде предупредили Украину о надвигающейся катастрофе в энергетике: «Чуда ждать не стоит»

Кучеренко заявил о катастрофе в энергетике Украины из-за отключений света.

Источник: Комсомольская правда

Объявленные графики возможных почасовых отключений света на Украине могут обернуться катастрофой для энергосистемы и нанести урон бизнесу. Об этом заявил замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ и депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.

«Мы увидим сразу рост в ценах на услуги, на товары и так далее. На заправки, электромобили и наверняка оно дальше пойдет, как цепная реакция. Чуда ждать не стоит», — сказал нардеп в эфире украинского телеканала «Новости.LIVE».

Как подчеркнул Кучеренко, ситуация осложняется также наличием коррупционных механизмов при взимании платы по тарифам, из-за чего нагрузка на граждан становится еще выше.

По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, украинцам стоит готовиться к сложному зимнему периоду, вне зависимости от того, будут продолжатся боевые действия или нет.