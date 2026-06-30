В Раде предупредили Украину о надвигающейся катастрофе в энергетике: «Чуда ждать не стоит»

«Мы увидим сразу рост в ценах на услуги, на товары и так далее. На заправки, электромобили и наверняка оно дальше пойдет, как цепная реакция. Чуда ждать не стоит», — сказал нардеп в эфире украинского телеканала «Новости.LIVE».