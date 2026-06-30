В России на 85% вырос спрос на литературу о борьбе с тревожностью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спрос на литературу, посвященную тревожности, навязчивым мыслям и психологической самопомощи, в первом квартале 2026 года выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети книжных магазинов «Читай-город».
При этом интерес к теме продолжает усиливаться: если сравнивать первый и второй кварталы 2026 года, спрос увеличился еще на 19%.
Самыми продаваемыми книгами стали «Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей» Хэ Нам Ким, «Тревожный мозг. Как успокоить мысли» Джозефа А. Анибали и «Правила продуктивности для невротика. Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных, прокрастинаторов и тех, кто просто устал и запутался» Виталия Бужана.