Во дворах Красноярска все лето будут проходить семейные праздники «Лето с Первыми»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал городской проект «Лето с Первыми», в рамках которого во дворах жилых домов пройдут бесплатные семейные праздники. Организатором выступает Движение Первых.
До конца августа для детей и их родителей подготовили десять мероприятий со спортивными играми, творческими мастер-классами, эстафетами, настольным теннисом, бадминтоном, конкурсами и анимационной программой.
На каждой площадке также можно будет познакомиться с деятельностью Движения Первых, принять участие в викторинах и получить памятные сувениры.
Ближайший праздник состоится 30 июня в 16:00 на улице Словцова, 12.
Далее мероприятия пройдут по следующему графику:
6 июля — ул. Северо-Енисейская, 44 г;
24 июля — ул. Республики, 43;
27 июля — ул. 9 Мая, 56/54а;
31 июля — ул. Судостроительная, 117, 123, 127;
5 августа — ул. Линейная, 97 и ул. Мужества, 14;
18 августа — ул. Гладкова, 14, 16, 18;
25 августа — ул. Регатная, 4.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.
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