Связали, порезали, закопали: группа молодежи зверски убила студента в Омске

Омск потрясен жестоким убийством 20-летнего Александра, студента исторического факультета ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. То, что поначалу казалось загадочным исчезновением, обернулось спланированной казнью, в которой оказалась замешана целая группа молодых людей. Резонансная расправа, как предварительно выяснили следователи, стала кровавой точкой в затяжном конфликте.
Сигнал тревоги и неделя в неведении.
Александр успешно окончил гимназию и без труда поступил на бюджет. Он с детства мечтал стать историком. Учеба на третьем курсе отнимала почти всё время, заставляя оставить даже увлечение театром.
20 июня материнское сердце забило тревогу: Саша днем пошел на прогулку и перестал отвечать на сообщения и звонки, хотя всегда был на связи. Родители забили тревогу, обратились в полицию и к волонтёрам. Отряды «ЛизаАлерт» и «Доброспас Омск» прочёсывали дворы и пустыри, расклеивали ориентировки, но поиски не давали результатов. Целую неделю город искал живого парня, надеясь на чудо. Чудо не случилось: 26 июня тело студента с признаками насильственной смерти нашли на пустыре, упакованным в пакеты и спрятанным в яме.
Спланированная казнь на пустыре.
Исполняющая обязанности помощника руководителя СУ СК России по Омской области Ирина Ренц в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыла подоплеку преступления. Подозреваемые и жертва не были случайными прохожими — они познакомились в интернете. По предварительным данным, мотивом преступления оказались деньги обида.
«Все задержанные не местные. Приехали в Омск, сняли квартиру. Изначально познакомились с этим парнем через интернет. Предварительно он брал деньги и не отдавал, с какими-то девушками у него были конфликты. Среди задержанных и парни, и девушки. В итоге они решили его убить», — заявила Ренц.
Как выяснило следствие, компания из шести человек в возрасте от 20 до 24 лет (в том числе две девушки), прибывших в Омск из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, действовала хладнокровно и расчетливо.
План убийства разрабатывался заранее: для его осуществления фигуранты специально купили скотч, полиэтиленовые пакеты и перчатки, а также продумали алиби. Александру была уготована страшная участь. Злоумышленники заманили жертву на пустырь к заброшенному строению, где связали его, а затем переместили на безлюдный участок.
Там и произошла кровавая развязка. «Ножевые ранения были в область шеи и грудной клетки. Четыре», — констатировала Ренц, уточнив, что смерть наступила именно от колото-резаных ран.
Чтобы скрыть следы преступления, тело запаковали в мусорные пакеты и сбросили в яму, надеясь, что его не найдут как можно дольше. Однако оперативно-розыскные мероприятия позволили выйти на след убийц.
Четырёх фигурантов арестовали.
В настоящий момент подозреваемые задержаны. Суд Омска постановил заключить под стражу четырех из шести обвиняемых. Им избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на два месяца. Рассмотрение ходатайств следователя об избрании меры пресечения в отношение других двух фигурантов перенесено на 30 июня. Уголовное дело возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Кстати, интересная деталь: сегодня под стражу были взяты четыре фигуранта, и именно столько жертве было нанесено ударов ножом. Каждый ударил? Точную картину преступления еще предстоит установить следствию.
Для родных Александра реальность оказалась невыносимее самых страшных ожиданий. «Мой сын был хорошим человеком. У него было много искренних и честных друзей. Откуда взялись эти люди? Я не знаю», — с болью поделилась Елена.
Прощание и похороны Александра состоится 30 июня.