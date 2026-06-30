Связали, порезали, закопали: группа молодежи зверски убила студента в Омске

20 июня материнское сердце забило тревогу: Саша днем пошел на прогулку и перестал отвечать на сообщения и звонки, хотя всегда был на связи. Родители забили тревогу, обратились в полицию и к волонтёрам. Отряды «ЛизаАлерт» и «Доброспас Омск» прочёсывали дворы и пустыри, расклеивали ориентировки, но поиски не давали результатов. Целую неделю город искал живого парня, надеясь на чудо. Чудо не случилось: 26 июня тело студента с признаками насильственной смерти нашли на пустыре, упакованным в пакеты и спрятанным в яме.