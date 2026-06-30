Идут разговоры о его ликвидации: назван политик, срывающий мир США и Ирана

Портал Axios сообщил о якобы достигнутых договоренностях: США и Иран согласились прекратить обмен ударами и даже запланировали на 30 июня консультации в Дохе. Главной темой переговоров должно было стать урегулирование взрывоопасной ситуации вокруг Ормузского пролива — ключевой артерии для мировой торговли нефтью.
Однако МИД Ирана оперативно опроверг возможность проведения таких консультаций 30 июня. Этот обмен противоречивыми сигналами показывает: стороны балансируют на лезвии ножа, и любое неосторожное движение способно похоронить надежды на мир.
Израильский детонатор: кому выгодно сорвать перемирие.
Несмотря на желание Вашингтона и Тегерана взять паузу, существует сила, способная обрушить все договоренности одним ударом. Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в эксклюзивном комментарии aif.ru указал на главного противника мирного процесса.
«Я думаю, что перемирие сорвет Израиль. Как обычно это и бывает. Пока Трамп не найдет узду на Нетаньяху, никакого прочного мира на Ближнем Востоке не будет. Израиль — это детонатор для ближневосточного региона. Для этого его и придумали, как и для контроля над ближневосточной нефтью», — заявил Никулин.
По мнению эксперта, именно действия Тель-Авива могут спровоцировать новый виток эскалации, который перечеркнет любые попытки дипломатии.
Пауза для перезарядки: истинные цели Вашингтона и Тегерана.
Эксперт Никулин убежден, что обе стороны рассматривают перемирие не как шаг к долгосрочному миру, а как тактическую передышку для восполнения резервов.
«США понесли огромные потери, по крайней мере, в материальном плане. Они могут попытаться пополнить боекомплекты, поставить туда дополнительные ракеты, перебросить дополнительные подразделения за время перемирия, но ситуацию в целом это не изменит», — отметил Никулин.
По его словам, напряжение настолько велико, что регион напоминает пороховую бочку. «В любой момент всё может перерасти в большую войну», — констатировал Никулин.
Как Иран накажет за срыв перемирия.
В Тегеране прекрасно понимают риски и не питают иллюзий относительно намерений оппонентов. Если мирный процесс будет сорван — будь то по вине Израиля или из-за скрытых маневров США, — у Ирана есть готовый план действий, который уже доказал свою эффективность.
«В любой непонятной ситуации Иран наносит удары по американским союзникам и Израилю. Это оказалось очень эффективно. У Ирана есть свой метод противодействия — удары по американским базам и союзникам США», — подчеркнул Никулин, комментируя возможные последствия срыва договоренностей.
Радикальное решение: Нетаньяху как «ключ» к миру.
По мнению Никулина, пока у руля в Израиле находится Биньямин Нетаньяху, конфликт неизбежен.
«Высказываются мнения, что ликвидация Нетаньяху стала бы основой для мира на Ближнем Востоке, как и Зеленского на Украине. Как в анекдоте: если нельзя агента купить, значит, его надо убить», — подытожил эксперт.