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Диетолог Поляков сказал, сколько винограда можно съесть без вреда

Диетолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кому лучше воздержаться от употребления винограда.

Источник: Аргументы и факты

Виноград полезен для человека, особенно темные сорта, однако избыточное его употребление может привести к проблемам со здоровьем, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

Специалист отметил, что виноград лучше убрать из рациона тем людям, у которых наблюдаются проблемы с печенью.

«Безопасная дозировка винограда в день — примерно 300−400 г. Он богат сахарами, фруктозой, которая в избыточном количестве перегружает печень и может вызвать жировое перерождение (его также называют жировым гепатозом или стеатозом)», — пояснил эксперт.

При этом виноград действительно полезен. В нем содержится целый комплекс витаминов, минералов и других активных веществ.

Он укрепляет иммунитет, поддерживает сердечно-сосудистую систему, а также благотворно влияет на пищеварение.

Ранее диетолог Поляков сказал, кому нельзя пить фруктовые соки.