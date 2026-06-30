Диетолог Поляков сказал, сколько винограда можно съесть без вреда

«Безопасная дозировка винограда в день — примерно 300−400 г. Он богат сахарами, фруктозой, которая в избыточном количестве перегружает печень и может вызвать жировое перерождение (его также называют жировым гепатозом или стеатозом)», — пояснил эксперт.