Диетолог Поляков сказал, сколько винограда можно съесть без вреда

Виноград полезен для человека, особенно темные сорта, однако избыточное его употребление может привести к проблемам со здоровьем, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.
Специалист отметил, что виноград лучше убрать из рациона тем людям, у которых наблюдаются проблемы с печенью.
«Безопасная дозировка винограда в день — примерно 300−400 г. Он богат сахарами, фруктозой, которая в избыточном количестве перегружает печень и может вызвать жировое перерождение (его также называют жировым гепатозом или стеатозом)», — пояснил эксперт.
При этом виноград действительно полезен. В нем содержится целый комплекс витаминов, минералов и других активных веществ.
Он укрепляет иммунитет, поддерживает сердечно-сосудистую систему, а также благотворно влияет на пищеварение.
Ранее диетолог Поляков сказал, кому нельзя пить фруктовые соки.