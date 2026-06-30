Эксперт Леус рассказал о росте опасных погодных явлений в РФ

«Есть тенденция на увеличение опасных явлений погоды — не только таких, как грозы, ливни, град, шквалистый ветер, — но и аномально высоких, либо, наоборот, рекордно низких температур. Количество подобных опасных явлений погоды уже растет и продолжит расти, как и интенсивность этих явлений, в том числе и волн жары», — сказал эксперт.