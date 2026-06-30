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Эксперт Леус рассказал о росте опасных погодных явлений в РФ

Количество волн жары, гроз, ливней, шквалистых ветров, а также аномальных температур будет расти, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Количество опасных погодных явлений, включая волны жары, грозы, ливни и шквалы, в России увеличивается и продолжит расти. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Есть тенденция на увеличение опасных явлений погоды — не только таких, как грозы, ливни, град, шквалистый ветер, — но и аномально высоких, либо, наоборот, рекордно низких температур. Количество подобных опасных явлений погоды уже растет и продолжит расти, как и интенсивность этих явлений, в том числе и волн жары», — сказал эксперт.

По словам эксперта, прогнозировать учащение именно волн жары в ближайшие годы пока сложно. Метеоролог уточнил, что текущая аномальная жара в Сибири и умеренные температуры в европейской части России связаны с блокирующим антициклоном и планетарными волнами, которые создают устойчивые зоны высокого давления и могут удерживать аномальную погоду в регионе до недели.