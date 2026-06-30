Долетел с «дымком»: жителя Хабаровского края наказали во Владивостоке за курение в самолёте

Транспортные полицейские во Владивостоке привлекли к ответственности пассажира за курение на борту самолёта, сообщила пресс-служба Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.
«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолёта, следующего по маршруту “Москва — Владивосток”, находится пассажир, куривший в туалетной комнате самолёта», — говорится в сообщении.
По прибытии рейса сотрудники специализированного отделения по обеспечению общественного порядка встретили воздушное судно и доставили нарушителя — 38-летнего мужчину из Хабаровского края — в отделение для разбирательства.
В отношении гражданина составлен административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение требований транспортной безопасности, включая запрет на курение в самолётах. Санкция предусматривает штраф от 1 500 до 3 000 рублей.
Напомним, что за неделю транспортная полиция в Уссурийске привлекла к ответственности троих пассажиров за нарушение общественного порядка в поездах.