Долетел с «дымком»: жителя Хабаровского края наказали во Владивостоке за курение в самолёте

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолёта, следующего по маршруту “Москва — Владивосток”, находится пассажир, куривший в туалетной комнате самолёта», — говорится в сообщении.