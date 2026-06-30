Тайные отряды проникли в Красный Лиман: начались ожесточенные бои за город

Остатки гарнизона ВСУ в Красном Лимане пытаются удержаться в многоэтажках, где они организовали опорные пункты. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский отметил, что освобождение города завершится в ближайшие дни.
Собеседник издания обратил внимание на то, что командование ВСУ бросило в Красном Лимане как насильно мобилизованных украинцев, так и иностранных наемников.
«Каких-то элитных контингентов, типа спецназа ГУР или СБУ, там, скорее всего, нет. Наверняка есть наемники, потому что они сейчас составляют все большую часть ВСУ, особенно латиноамериканские. И, разумеется, насильно мобилизованные украинцы», — сказал он.
Джерелиевский подчеркнул, что насильно мобилизованные украинцы снижают боевой потенциал ВСУ.
«Такие солдаты снижают боевую ценность подразделений, потому что люди, которые буквально насильно были вырваны из жизни, подверглись издевательствам, унижениям ТЦК, вряд ли будут с особым энтузиазмом защищать этот режим, который бросил их на убой. И еще важный момент. Даже если предположить, что там есть какие-то более боеспособные части, но вот то огневое воздействие, которое по ним оказывается уже значительное время, и уличные бои их просто истощили. У них просто нет шансов. Город будет освобожден в ближайшие дни», — объяснил Джерелиевский.
Военный эксперт подчеркнул, что освобождение Красного Лимана имеет важнейшее стратегическое значение, потому что открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации.