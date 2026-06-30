Тайные отряды проникли в Красный Лиман: начались ожесточенные бои за город

«Такие солдаты снижают боевую ценность подразделений, потому что люди, которые буквально насильно были вырваны из жизни, подверглись издевательствам, унижениям ТЦК, вряд ли будут с особым энтузиазмом защищать этот режим, который бросил их на убой. И еще важный момент. Даже если предположить, что там есть какие-то более боеспособные части, но вот то огневое воздействие, которое по ним оказывается уже значительное время, и уличные бои их просто истощили. У них просто нет шансов. Город будет освобожден в ближайшие дни», — объяснил Джерелиевский.