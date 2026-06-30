Маткапитал в Хабаровском крае получили уже более 1400 семей

В Хабаровском крае с начала 2026 года более 1400 семей получили краевой материнский капитал при рождении третьего и последующих детей. Эта мера остаётся одной из самых востребованных у многодетных родителей, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Деньги можно направить на то, что семье нужно прежде всего: улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование детей и родителей, медицинские услуги, газификацию жилья и подключение дома к инженерным сетям. В 2026 году перечень расширили — теперь маткапитал можно использовать и на оплату детских садов и дополнительных образовательных услуг.
Семья Кузнецовых из Комсомольска-на-Амуре направила выплату на ипотеку. В 2024 году Кристина Кузнецова стала мамой в четвёртый раз и говорит, что для большой семьи такая поддержка оказалась действительно ощутимой.
«Мы направили средства на ипотеку. Пользуемся и другими мерами поддержки, чувствуем заботу государства», — рассказала Кристина Кузнецова.
С 1 июля размер краевого материнского капитала проиндексируют на 8,1%. После повышения он составит 404 126 рублей 13 копеек. При рождении четвёртого и каждого следующего ребёнка сумма увеличивается ещё на 61,7 тысячи рублей.
Для семей, где воспитываются пять и более детей, предусмотрена ещё одна возможность — направить маткапитал на покупку автомобиля. Машина должна быть не старше восьми лет, а продать её можно будет только через год после покупки и регистрации.
Остаток маткапитала до 10 тысяч рублей теперь разрешат получить единовременной выплатой. Подать заявление на распоряжение средствами можно в центре социальной поддержки населения, МФЦ или через портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края.