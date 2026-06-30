«Хотят, чтобы люди жарились»: Дмитриев предрёк запрет бассейнов в ЕС

Напомним, Европа переживает аномальную и разрушительную жару, которая уже побила множество температурных рекордов и привела к многочисленным жертвам. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев избыточной смертности, связанных с экстремальными температурами, причём во Франции зафиксировано около 1000 дополнительных смертей с 24 июня. В ряде стран, таких как Германия, Чехия и Польша, были установлены новые национальные рекорды жары, а температура в некоторых регионах превысила 41 . Метеорологи связывают это явление с мощным «тепловым куполом», который задерживает горячий воздух из Северной Африки. Учёные подчёркивают, что Европа является самым быстро нагревающимся континентом, где темпы потепления вдвое превышают среднемировые показатели, и такие волны жары, ранее случавшиеся раз в поколение, теперь происходят почти ежегодно.