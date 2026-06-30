360 тысяч жителей Красноярского края перевезут льготными авиарейсами

Более 360 тысяч жителей Красноярского края смогут улететь по субсидируемым билетам в 2026 году. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Губернатор Михаил Котюков представил министру транспорта РФ Андрею Никитину планы по развитию авиасообщения в регионе. Ключевой проект — реконструкция взлётно-посадочной полосы красноярского аэропорта в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Модернизация позволит увеличить пассажиропоток и улучшить обслуживание.
Красноярский край остаётся одним из главных транспортных узлов Сибири: за два года пассажиропоток аэропорта превысил 4 миллиона человек.
Авиаперевозки развиваются благодаря трём программам субсидирования. В 2026 году по ним планируется перевезти около 360 тысяч пассажиров. Три авиакомпании выполнят 3 278 рейсов по 22 региональным маршрутам для 212 тысяч человек.
Ещё 13 социально значимых маршрутов охватят более 17 тысяч пассажиров. По четырём дальневосточным направлениям перевезут около 130 тысяч человек. Доступные цены на билеты помогают жителям отдалённых территорий пользоваться воздушным транспортом.
Ранее мы сообщали, что прямые рейсы в Шанхай запустили из Красноярска.