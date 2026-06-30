360 тысяч жителей Красноярского края перевезут льготными авиарейсами

Авиаперевозки развиваются благодаря трём программам субсидирования. В 2026 году по ним планируется перевезти около 360 тысяч пассажиров. Три авиакомпании выполнят 3 278 рейсов по 22 региональным маршрутам для 212 тысяч человек.