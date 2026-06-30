Самолеты НАТО взрываются на земле и в небе: началась охота за пилотами ВСУ

«Основная задача — отслеживать их, как МиГ-29. Места дислокации, как правило, находятся рассредоточенно. Во время массированных ракетных ударов они поднимаются в воздух и барражируют с таким расчетом, чтобы переждать эти удары в полете. Туда наша ПВО не достает, дальность слишком высокая. А по самим аэродромам бить бесполезно: даже если аэродром подвергается ударам, самолетов там в этот момент уже нет — они либо перелетели на запасные площадки, либо находятся в воздухе», — резюмировал Кнутов.