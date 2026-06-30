Самолеты НАТО взрываются на земле и в небе: началась охота за пилотами ВСУ

Украинская армия имеет на вооружении около полусотни боеспособных самолетов, но Запад продолжает поставки для латания потерь. Подробнее о ситуации в авиации Украины в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Удар БПЛА «Герань-4 Сикер» был нанесен по аэродрому Вознесенск.
После этого киевский режим заявил о крушении еще одного истребителя МиГ-29. Military Watch Magazine (MWM) писало, что истребитель Су-25 ВКС РФ поразил украинский МиГ-29 ракетой Р-37 с расстояния около 190 км в Полтавской области. Как считают авторы, это может быть самое дальнее боевое поражение, зафиксированное в воздухе.
«Идет пополнение, идет восстановление. Но я думаю, что полсотни боеготовых машин у Украины где-то есть», — сказал Кнутов.
При этом эксперт обратил особое внимание на готовящиеся поставки. Помимо уже анонсированных датских F-16, в небе над Украиной вскоре может появиться гораздо более опасный зверь.
«Давайте не забывать, что Украина постоянно пополняет свои авиапарки. Сейчас семь самолетов F-16 ей передает Дания, а потом еще какое-то количество — возможно, десяток, а может и больше — также будут переданы киевскому режиму. Но самое главное — это пойдут Gripen. Шведы пообещали поставку Gripen в новой модификации с радаром с активной фазированной антенной решеткой, — подчеркнул Кнутов. — Запад делает всё для того, чтобы пополнять украинский парк авиации, который мы регулярно и методично уничтожаем».
Эксперт также объяснил, почему нанести решающий удар по воздушному флоту ВСУ тактически сложно. Украинское командование использует тактику «аэродромов подскока» и воздушного патрулирования, чтобы уберечь дефицитные борты от ракетных ударов.
«Основная задача — отслеживать их, как МиГ-29. Места дислокации, как правило, находятся рассредоточенно. Во время массированных ракетных ударов они поднимаются в воздух и барражируют с таким расчетом, чтобы переждать эти удары в полете. Туда наша ПВО не достает, дальность слишком высокая. А по самим аэродромам бить бесполезно: даже если аэродром подвергается ударам, самолетов там в этот момент уже нет — они либо перелетели на запасные площадки, либо находятся в воздухе», — резюмировал Кнутов.