Сорван тайный приказ Зеленского: главные силы ВСУ разгромлены под Харьковом

«В районе Кизомыса есть острова, куда противник привез много плавсредств. Расчет делается на то, чтобы перекидывать понтоны и заходить тяжелой техникой на территорию области. На фоне активности противника в Николаевской области это может свидетельствовать о подготовке к попытке отрезать Кинбурнскую косу. В их мечтах присутствует направление на Голую Пристань и Скадовск, откуда уже виден Крым», — пояснил логистику угрозы Лебедев.