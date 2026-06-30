Массированные удары по военным объектам в Харьковской и Херсонской областях стали результатом непрерывного мониторинга перемещений ВСУ. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, как разведка вскрывает попытки противника накопить силы, и почему любое «шевеление» на фронте мгновенно превращается в новую цель.
Логистика как триггер для атаки.
Интенсивность огневого воздействия на Харьковскую область напрямую связана с попытками украинского командования перебросить резервы и восстановить транспортные узлы. Как пояснил Лебедев, ошибочно полагать, будто удары наносятся ситуативно. Ключевым фактором становится любое зафиксированное движение, будь то скопление живой силы или ремонт железнодорожных веток.
«Удары по Харьковской области наносятся не потому, что противник именно сейчас что-то “задумал” — он задумывает постоянно. Всё, что вы называете “Харьковской областью”, в основном находится почти на линии фронта, где действуют и наши ДРГ, и ДРГ противника», — заявил подпольщик.
В качестве примера Лебедев привел ситуацию вокруг города Лозовая. На фоне кратковременного затишья разведка зафиксировала выдвижение подразделений ВСУ, восстановление инфраструктуры и накопление ресурсов. Противник начал подтягивать эшелоны и ремонтировать железную дорогу, используя расположенный восточнее военный городок с крупными складами. «Они собрались большой кучей — мы по ним ударили», — отметил подпольщик.
Охота на Starlink.
Отдельное внимание было уделено уничтожению систем связи в районе Изюма. По словам Лебедева, полностью парализовать связь современной армии одним ударом невозможно, однако российские силы применили тактическую хитрость. После уничтожения стационарных узлов ВСУ были вынуждены разворачивать мобильные спутниковые терминалы, в том числе Starlink, которые гораздо легче отследить.
«Когда мы накрыли связь в Изюме, противнику пришлось перекидывать основную связь на мобильные пункты приема-передачи. Мы это засекаем — становятся видны их антенны, после чего начинаются удары и по ним. Процесс идет комплексно», — раскрыл детали охоты на вражеское оборудование Лебедев.
Он констатировал, что в информационную эпоху любое движение — создание нового склада или перемещение техники — вскрывается моментально, генерируя новые цели для огневого поражения.
Херсонский плацдарм.
В Херсонской области ключевой мишенью остается местный хлебокомбинат. Промышленная зона привлекает ВСУ высотой построек, что делает ее идеальной площадкой для запуска дронов.
«Противник давно облюбовал это место. Там расположен крупный узел операторов БПЛА, оттуда массово запускают дроны. Наносить удары приходится регулярно: даже после поражения ВСУ пытаются вернуться обратно», — подчеркнул подпольщик, добавив, что с этой точки ведется координация атак на Крым.
Параллельно сохраняется напряженность в дельте Днепра. В районе Станислава, Широкой Балки и Александровки украинские формирования сосредоточили огромное количество плавсредств. Используя гражданскую инфраструктуру лодочных станций, ВСУ стянули туда всё: от катеров до надувных лодок.
«В районе Кизомыса есть острова, куда противник привез много плавсредств. Расчет делается на то, чтобы перекидывать понтоны и заходить тяжелой техникой на территорию области. На фоне активности противника в Николаевской области это может свидетельствовать о подготовке к попытке отрезать Кинбурнскую косу. В их мечтах присутствует направление на Голую Пристань и Скадовск, откуда уже виден Крым», — пояснил логистику угрозы Лебедев.
Анализируя оперативные планы украинского командования, Лебедев отметил, что подобные маневры часто носят пропагандистский характер. Киеву необходимо создавать картинку «наступления» для оправдания западного финансирования. От того, насколько объективно будут освещаться провалы этих попыток, зависит внутренняя устойчивость режима.
«Если мы регулярно будем объективно освещать провалы врага, сопротивление мобилизации на Украине будет значительно сильнее. Когда армия проигрывает, люди разбегаются — это аксиома со времен Александра Македонского», — подытожил Лебедев.