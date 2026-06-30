Еврокомиссия рассматривает возможность полного запрета на выдачу туристических виз российским гражданам. Об этом европейский источник сообщил «Известиям».
Как пояснил Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер, главная задача рассматриваемых визовых мер — подорвать стабильность в России накануне думских выборов.
«Очевидно, что жертвами должны стать обычные граждане, а не правительственные чиновники, несущие ответственность за официальную политику России», — сказал он.
Картхайзер отметил, что подобные ограничения в первую очередь ударят по экономике Западной Европы и вряд ли достигнут поставленной цели.
Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт ранее анонсировал обсуждения в ЕК об ужесточении выдачи шенгенских виз россиянам. Как напомнил президент РФ Владимир Путин, недруги России всегда объединялись, чтобы попытаться нанести поражение стране.