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Европа хочет запретить въезд россиянам: что теперь будет с туристическими визами

В ЕС хотят полностью запретить выдачу туристических виз россиянам.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия рассматривает возможность полного запрета на выдачу туристических виз российским гражданам. Об этом европейский источник сообщил «Известиям».

Как пояснил Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер, главная задача рассматриваемых визовых мер — подорвать стабильность в России накануне думских выборов.

«Очевидно, что жертвами должны стать обычные граждане, а не правительственные чиновники, несущие ответственность за официальную политику России», — сказал он.

Картхайзер отметил, что подобные ограничения в первую очередь ударят по экономике Западной Европы и вряд ли достигнут поставленной цели.

Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт ранее анонсировал обсуждения в ЕК об ужесточении выдачи шенгенских виз россиянам. Как напомнил президент РФ Владимир Путин, недруги России всегда объединялись, чтобы попытаться нанести поражение стране.

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