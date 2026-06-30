Стали известны детали теракта в Монако

Вечером 30 июня в Монако произошел мощный взрыв. В результате пострадали три человека. Их доставили в медицинские учреждения Ниццы. Об этом сообщает газета Monaco-Matin.
Инцидент произошел на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. По предварительной информации, незадолго до взрыва неизвестный мужчина оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
Издание уточняет, что двое раненых находятся в критическом состоянии. Третьему пострадавшему была оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств случившегося.
Все трое пострадавших являются гражданами Украины и входят в состав одной семьи, пишет газета. Среди них — мужчина и женщина в возрасте около 50−60 лет, а также подросток.
По информации Le Figaro, одним из пострадавших оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. В момент взрыва предприниматель находился в многоквартирном доме вместе со своей гражданской супругой и сыном.
Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал случившееся терактом и заявил, что трагедия затронула все княжество. Вместе с тем государственный министр Монако Кристоф Мирман призвал не делать преждевременных выводов.
Мирман отказался подтверждать информацию о гражданстве пострадавших, сославшись на тайну следствия. По его словам, окончательная юридическая квалификация произошедшего будет дана после завершения расследования.
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