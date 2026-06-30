Рэпер Зомб выступил на Дне молодёжи в Биробиджане

День молодёжи с размахом отметили в Биробиджане. Хедлайнером вечера стал модный российский рэпер Зомб (18+), который выдал такой сет, что площадь буквально кипела. Как это было — в репортаже hab.aif.ru.
Накануне праздника над Биробиджаном бушевала гроза, и ливень обрушился на город, словно решив смыть всё на своём пути. Утром областной центр без нормальной дренажки выглядел невесело — лужи разлились по окрестностям, и настроение было под стать погоде. Но ближе к вечеру небо сжалилось, выглянуло солнце, и все переживания, что концерт отменят, развеялись как дым.
К шести вечера площадь Ленина начала наполняться народом. Сюда шли все: от мам с малышами до заводных подростков, но главную массу, конечно, составляли школьники и студенты — те, кто живёт ритмом Зомба.
«Мы с подружками просто фанатеем от него! Знаем все треки наизусть, клипы пересмотрели по сто раз. Когда узнали, что он приедет в Биробиджан, думали, розыгрыш! Организаторам — гигантское спасибо! Сегодня будем отрываться по полной!» — не скрывая эмоций, выпалила восьмиклассница Кристина.
На огромном экране крутили вдохновляющие ролики о молодёжной движухе в ЕАО. А по периметру развернулись тематические локации. Одна из них — прикольный квест- «ходилка»: кидаешь кубик и скачешь по огромному баннеру на земле с разноцветными клетками. Задача — добраться от села Амурзет до избирательного участка в «селе Ленинском». А у стенда с оружием был настоящий ажиотаж: под чутким руководством инструкторов все желающие собирали-разбирали автомат Калашникова — и парни, и девчонки!
К восьми вечера на площади собралось уже несколько сотен зрителей. Порядок блюли полицейские, которые вежливо, но тщательно проверяли сумки и рюкзаки входящих. И вот на сцену выходит харизматичный ведущий, разогревает зал, а затем передаёт микрофон зампредседателя правительства ЕАО Михаилу Юркину.
«Ну что, молодёжь, как настроение? От имени губернатора Марии Фёдоровны Костюк и правительства области — с вашим праздником! И, конечно, низкий поклон вашим родителям, которые дали вам жизнь и путёвку в большое будущее. Давайте их отблагодарим!» — прогремел он.
Площадь взорвалась криками «ура» и овациями. Тут же вручили благодарственные письма от главы региона лучшим молодым педагогам и студентам, а группе счастливчиков выдали первые паспорта РФ — новоиспечённых граждан буквально купали в аплодисментах.
Вот и старт концерта. На разогреве вырулил ансамбль «Вне времени» — студенты ПГУ имени Шолом-Алейхема, включая иностранцев. За клавишами, например, отжигал африканец Стив! Артисты исполнили каверы на современные хиты и культовый шлягер «Трава у дома» — и зрители пели вместе с ними.
Стемнело, и на сцене появился иллюзионист из Питера Сергей. С двумя полыми цилиндрами он как по волшебству выставил на стол батарею ярких бутылок, затем изящно материализовал два бокала, и под восторженные «ахи» эффектно плеснул «эликсир» в сторону зрителей. Толпа взвизгнула от восторга!
И тут — гвоздь вечера! Под гитарный перебор на сцену вышли татуированные музыканты, на экране вспыхнула надпись ЗОМБ, и под визг школьниц и громовые овации появился он сам — сияя той самой голливудской улыбкой! Рэпер тепло поприветствовал Биробиджан и с ходу предложил всем делать флекс. Это был взрыв! Сразу же заиграл его мегахит, а затем понеслось: «Она горит на танцполе», «Занят», «Ау», «Лабиринты»… Зал ревел, подпевая каждый куплет. Девчонки, забыв обо всём, смахивали слёзы и одновременно щёлкали селфи — ведь этот вечер точно войдёт в историю города!