Рэпер Зомб выступил на Дне молодёжи в Биробиджане

И тут — гвоздь вечера! Под гитарный перебор на сцену вышли татуированные музыканты, на экране вспыхнула надпись ЗОМБ, и под визг школьниц и громовые овации появился он сам — сияя той самой голливудской улыбкой! Рэпер тепло поприветствовал Биробиджан и с ходу предложил всем делать флекс. Это был взрыв! Сразу же заиграл его мегахит, а затем понеслось: «Она горит на танцполе», «Занят», «Ау», «Лабиринты»… Зал ревел, подпевая каждый куплет. Девчонки, забыв обо всём, смахивали слёзы и одновременно щёлкали селфи — ведь этот вечер точно войдёт в историю города!