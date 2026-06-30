В Госдуме предложили ввести выплаты для домохозяек из небогатых семей

Обязательным критерием для назначения выплаты, по его мнению, должен стать средний душевой доход семьи, чтобы на нее могли претендовать только те граждане, которым она действительно нужна. «Это временная повышенная выплата безработному гражданину, который занимается ведением домашнего хозяйства, чаще всего это домохозяйка, и чья семья соответствует критериям, которые устанавливаются для тех семей, которые нуждаются в дополнительной поддержке», — отметил депутат.