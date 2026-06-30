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В Госдуме предложили ввести выплаты для домохозяек из небогатых семей

Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что обязательным критерием для назначения выплаты должен стать средний душевой доход семьи, чтобы на нее могли претендовать только те граждане, которым она действительно нужна.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести ежемесячную денежную выплату за ведение домашнего хозяйства для безработных граждан из семей, нуждающихся в дополнительной поддержке.

«Речь идет о дополнительной мере поддержки тех наших женщин, реже мужчин, которые занимаются ведением домашнего хозяйства. Они являются официально безработными. Сегодня официально безработные получают пособие по безработице, можно сказать, что это — отдельная категория тех лиц, кто является официально безработными, но они несут определенную социально-бытовую серьезную нагрузку, занимаясь ведением домашнего хозяйства», — сказал Нилов в беседе с ТАСС.

Обязательным критерием для назначения выплаты, по его мнению, должен стать средний душевой доход семьи, чтобы на нее могли претендовать только те граждане, которым она действительно нужна. «Это временная повышенная выплата безработному гражданину, который занимается ведением домашнего хозяйства, чаще всего это домохозяйка, и чья семья соответствует критериям, которые устанавливаются для тех семей, которые нуждаются в дополнительной поддержке», — отметил депутат.

«Речь идет о тех, кто действительно нуждается в дополнительной помощи поддержке, воспитывая семью, ухаживая за детьми, ухаживая за предусадебным участком, за скотиной, за курятником, за крольчатником, и является официально безработной. Вот в этом случае необходимо определить пособие лицу, занимающемуся ведением домашнего хозяйства, в повышенном виде на уровне минимального размера оплаты труда», — пояснил парламентарий.

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