Парагвай обыграл Германию в серии пенальти и вышел в ⅛ финала ЧМ

Сборная Парагвая сенсационно обыграла команду Германии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу и вышла в ⅛ финала. Встреча прошла в Бостоне (штат Массачусетс, США) и завершилась со счетом 4:3 по пенальти.
Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В составе парагвайцев на 42-й минуте отличился Хулио Энсисо, у немцев на 54-й ответил Кай Хаверц. На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра из-за нарушения вратаря.
В серии пенальти точнее оказались южноамериканцы — у Германии не забили Кай Хаверц (отражено), Николас Вольтемаде (отражено) и Джонатан Та (выше ворот). Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер пропустил в 10-м матче ЧМ подряд, повторив антирекорд.
В ⅛ финала Парагвай встретится с победителем пары Франция — Швеция. Матч пройдет в Филадельфии в ночь на 5 июля. Чемпионат мира завершится 19 июля, действующий победитель — сборная Аргентины.
Сборная Канады в воскресенье, 28 июня, обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Альфонсо Дэвис, защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии», провел первый матч на мундиале после травмы. Он вышел на замену на 75-й минуте и весь остаток встречи играл с капитанской повязкой.