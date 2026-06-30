Парагвай обыграл Германию в серии пенальти и вышел в ⅛ финала ЧМ

Сборная Канады в воскресенье, 28 июня, обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Альфонсо Дэвис, защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии», провел первый матч на мундиале после травмы. Он вышел на замену на 75-й минуте и весь остаток встречи играл с капитанской повязкой.