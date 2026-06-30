В Словакии может провалиться референдум о лишении Фицо пожизненных выплат: в чем причина

Социологи предупредили, что предстоящий референдум в Словакии о лишении премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат может провалиться. Явка избирателей будет крайне низкой — на участки готовы прийти всего 26,5 процента словаков. Об этом со ссылкой на социологическое агентство Ipsos сообщает портал Dennikn.
«В референдуме примут участие 26,5% избирателей, а 73,5% избирателей не планируют участвовать в нем. Голосование должно состояться в субботу, 4 июля», — пишет издание.
Кроме того, гражданам предлагается ответить на вопрос о восстановлении спецпрокуратуры и нацагентства по борьбе с коррупцией. Ранее их упразднил Роберт Фицо.
Отметим, инициаторами проведения референдума стали члены либеральной непарламентской партии «Демократы», которые смогли собрать необходимое для референдума число подписей словаков.
Накануне премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет поддерживать дальнейшую военную помощь Украине на предстоящем саммите НАТО в Турции 7−8 июля.
Между тем, ранее эксперты отмечали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо утратил контроль над парламентом собственной страны. И не исключено, что в обозримом будущем он покинет свой пост.