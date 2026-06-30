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В Словакии может провалиться референдум о лишении Фицо пожизненных выплат: в чем причина

Ipsos: всего 26,5% словаков пойдут на референдум о лишении премьера Фицо выплат.

Источник: Комсомольская правда

Социологи предупредили, что предстоящий референдум в Словакии о лишении премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат может провалиться. Явка избирателей будет крайне низкой — на участки готовы прийти всего 26,5 процента словаков. Об этом со ссылкой на социологическое агентство Ipsos сообщает портал Dennikn.

«В референдуме примут участие 26,5% избирателей, а 73,5% избирателей не планируют участвовать в нем. Голосование должно состояться в субботу, 4 июля», — пишет издание.

Кроме того, гражданам предлагается ответить на вопрос о восстановлении спецпрокуратуры и нацагентства по борьбе с коррупцией. Ранее их упразднил Роберт Фицо.

Отметим, инициаторами проведения референдума стали члены либеральной непарламентской партии «Демократы», которые смогли собрать необходимое для референдума число подписей словаков.

Накануне премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет поддерживать дальнейшую военную помощь Украине на предстоящем саммите НАТО в Турции 7−8 июля.

Между тем, ранее эксперты отмечали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо утратил контроль над парламентом собственной страны. И не исключено, что в обозримом будущем он покинет свой пост.

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