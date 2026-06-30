В России вырос спрос на аренду квартир от собственников

По данным технологической платформы Авито Недвижимость, в мае 2026 доля интереса россиян к объявлениям от собственников в сегменте долгосрочной аренды квартир выросла до 55% (+2 п.п. за год). Среди российских регионов наибольший интерес к таким объявлениям проявляют в Забайкальском крае — здесь доля спроса на объекты от собственников составляет 98%, — Оренбургской области (97%), Бурятии (92%), Орловской области (86%) и Астраханской области (82%).
«В мае рынок долгосрочной аренды показал умеренный рост активности: спрос по сравнению с апрелем увеличился на 2%, а предложение остается достаточно высоким, чтобы обеспечивать широкий выбор вариантов для арендаторов и сдерживать рост ставок. При этом более половины откликов приходится на объявления от собственников, и доля интереса к таким объектам растет. Летом традиционно усиливается сезонный фактор: к июлю-августу, на фоне подготовки к учебному году, активность арендаторов обычно возрастает, и по нашим наблюдениям это может приводить к легкой коррекции ставок в наиболее востребованных локациях», — комментирует руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости Константин Каменев.
Из регионов топ-10 по объему спроса чаще всего объявлениями от собственников интересуются в Московской (61%) и Свердловской областях (60%), тогда как в Татарстане, Башкортостане и Крыму доля спроса на объявления от агентов и риэлтеров остается выше средней по выборке. Отдельно в Хабаровском крае доля интереса к объявлениям от собственников составила 71%.
Если говорить про спрос в целом, то по сравнению с апрелем 2026 года он вырос на 2%. Интерес к трехкомнатным квартирам за месяц увеличился на 5%, к объектам с четырьмя комнатами и более — на 3%, к студиям и однокомнатным квартирам — на 2%, а к двухкомнатным лотам — на 1%. На рынках крупных городов* самое заметное сезонное оживление отмечалось во Владивостоке (+32% за месяц), Рязани (+10%), Тюмени (+9%), Саратове и Самаре (+8% в каждом). Отдельно в Хабаровске интерес к долгосрочной аренде однокомнатных квартир за месяц вырос на 11%, двухкомнатных — на 22%. При этом год к году при общей отрицательной динамике по России рост был замечен на рынках Екатеринбурга и Кемерово — в этих городах интересоваться арендой жилья стали на 6% и 1% чаще соответственно.
Предложение год к году выросло на 27%: выбор студий увеличился на 38%, однокомнатных квартир — на 32%, двухкомнатных — на 22%, трехкомнатных — на 9%, тогда как доля лотов с четырьмя и более комнатами сократилась на 12%. Отдельно в Хабаровске выбор квартир для долгосрочной аренды вырос на 31%: в сегменте однокомнатных квартир рост составил 51%, двухкомнатных — 35%, трехкомнатных — 6%, студий — 3%. Положительная динамика отмечалась в большинстве регионов исследования, а максимальная доля объявлений от собственников в мае 2026 была в Оренбургской области (97%), Забайкальском крае (94%), Бурятии (93%), Адыгее (87%), Орловской и Амурской областях (по 83%), а также в Краснодарском крае (81%). В Хабаровском крае она составила 58%. В целом по России доля объявлений от собственников на витрине Авито Недвижимости в мае составила 54% (+4 п.п. год к году), в Москве — 50% (+6 п.п.) и столько же в Санкт-Петербурге (+4 п.п.).
Средняя арендная ставка по итогам мая 2026 года составила 30,8 тыс. рублей — это на 3% ниже, чем в том же месяце прошлого года. Среди крупных российских городов дешевле всего снять жилье было в Пензе (19,3 тыс. рублей в месяц), Липецке (21,5 тыс. рублей), Ульяновске (22,2 тыс. рублей), Воронеже (22,7 тыс. рублей) и Оренбурге (23 тыс. рублей). В Москве ставка составила 73,7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 40,3 тыс. рублей. Год к году заметнее всего цены снизились в Липецке (-14%), Перми (-7%) и Кемерове (-4%). В столицах зафиксирован небольшой рост: на 2% в Москве и на 1% в Санкт-Петербурге. Отдельно в Хабаровске средняя арендная ставка составила 45 тыс. рублей.
* в исследование попали города из числа столиц субъектов РФ.