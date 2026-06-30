В России вырос спрос на аренду квартир от собственников

Если говорить про спрос в целом, то по сравнению с апрелем 2026 года он вырос на 2%. Интерес к трехкомнатным квартирам за месяц увеличился на 5%, к объектам с четырьмя комнатами и более — на 3%, к студиям и однокомнатным квартирам — на 2%, а к двухкомнатным лотам — на 1%. На рынках крупных городов* самое заметное сезонное оживление отмечалось во Владивостоке (+32% за месяц), Рязани (+10%), Тюмени (+9%), Саратове и Самаре (+8% в каждом). Отдельно в Хабаровске интерес к долгосрочной аренде однокомнатных квартир за месяц вырос на 11%, двухкомнатных — на 22%. При этом год к году при общей отрицательной динамике по России рост был замечен на рынках Екатеринбурга и Кемерово — в этих городах интересоваться арендой жилья стали на 6% и 1% чаще соответственно.