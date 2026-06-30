Синоптик Ильин сказал, ждать ли аномальную европейскую жару в Москве

Европейская жара не придет в Москву, воздух местами прогреется максимум до +30 градусов. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В Москву калининградская и европейская жара не придет. Но на этой неделе будет несколько достаточно теплых, я бы даже сказал жарких дней», — сказал Ильин.
Синоптик отметил, что в период со вторника по четверг в столице воздух прогреется до +25…+30 градусов.
«А в отдельных районах Московской области столбики термометров могут подняться выше +30…+32 градусов», — уточнил Ильин.
Ранее сообщалось, что во Франции зафиксирован резкий рост смертности из-за аномальной жары. В 70-градусной жаре в машине погибли двое детей.
По данным ВОЗ, в Европе свыше 1,3 тыс. человек умерли за неделю из-за сильной жары.
В Калининградской области температура местами также привышала +35 градусов. В регионе с 26 по 28 июня зафиксировано 40 вызовов с поводом «тепловой удар».