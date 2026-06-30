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Синоптик Ильин сказал, ждать ли аномальную европейскую жару в Москве

В Европе в последние дни фиксируют аномальную жару. Синоптик Ильин сказал aif.ru, ждать ли прихода такой жары в Москву.

Источник: Аргументы и факты

Европейская жара не придет в Москву, воздух местами прогреется максимум до +30 градусов. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В Москву калининградская и европейская жара не придет. Но на этой неделе будет несколько достаточно теплых, я бы даже сказал жарких дней», — сказал Ильин.

Синоптик отметил, что в период со вторника по четверг в столице воздух прогреется до +25…+30 градусов.

«А в отдельных районах Московской области столбики термометров могут подняться выше +30…+32 градусов», — уточнил Ильин.

Ранее сообщалось, что во Франции зафиксирован резкий рост смертности из-за аномальной жары. В 70-градусной жаре в машине погибли двое детей.

По данным ВОЗ, в Европе свыше 1,3 тыс. человек умерли за неделю из-за сильной жары.

В Калининградской области температура местами также привышала +35 градусов. В регионе с 26 по 28 июня зафиксировано 40 вызовов с поводом «тепловой удар».

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