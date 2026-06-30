Беспилотную опасность отменили в Волгограде утром 30 июня

В Волгоградской области отменили действовавший более семи часов режим беспилотной опасности.
Об угрозе удара БПЛА жителей региона предупредили накануне в 22:33. После ракетной опасности и впервые включенного сигнала воздушной тревоги волгоградцев попросили не спускаться в убежища, а просто отойти от окон и отложить прогулки по ночному городу.
Опасность атаки дронами ВСУ окончательно миновала в регионе сегодня в 5:42.
Фото Андрея Поручаева.
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