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Беспилотную опасность отменили в Волгограде утром 30 июня

В Волгоградской области отменили действовавший более семи часов режим беспилотной опасности.

В Волгоградской области отменили действовавший более семи часов режим беспилотной опасности.

Об угрозе удара БПЛА жителей региона предупредили накануне в 22:33. После ракетной опасности и впервые включенного сигнала воздушной тревоги волгоградцев попросили не спускаться в убежища, а просто отойти от окон и отложить прогулки по ночному городу.

Опасность атаки дронами ВСУ окончательно миновала в регионе сегодня в 5:42.

Фото Андрея Поручаева.

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