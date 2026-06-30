Свыше 300 нарушений ПДД зарегистрировано за сутки в Хабаровском крае

По данным Госавтоинспекции, за сутки в крае выявлено 308 нарушений ПДД. Особое внимание уделено пресечению управления транспортом в нетрезвом виде: задержаны 9 водителей (в том числе 4 в Хабаровске) — их действия квалифицированы по ряду статей КоАП РФ и УК РФ (ч. 1 ст. 12.8, ст. 12.26 КоАП РФ, ст. 264.1 УК РФ).