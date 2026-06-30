Образ гейши выбрала Наоми Осака для Уимблдона

Дресс-код Уимблдонского турнира «только белый» японская теннисистка восприняла не как ограничение, а как очередной фэшн-эксперимент. Кимоно рук токийского дизайнера Ханы Яги вышито журавлями и цветами сакуры. Выяснилось, что всё сделано из кусочков винтажных свадебных костюмов. В волосах традиционное украшение канзаши.
Также традиционно под слоями кутюра — платье с цветами от спонсора Nike.
Стоит ли говорить, что в первые минуты выхода спортсменки на корт публика сначала затаила дыхание, а затем стала выражать восторг.
— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026 «Она определенно вывела моду на теннисном корте на совершенно новый уровень. Некоторые теннисистки всегда сочетали спорт и моду. Например, Серена, Винус и Шарапова, но Осака делает с помощью своих образов настоящее заявление. И очень громкое. Это действительно красиво», — отметили в соцсетях модные эксперты и любители тенниса.
По мнению интернет-пользователей, белое кимоно с вышивкой журавлей, традиционные японские мотивы и один из самых эффектных выходов турнира. Это не просто образ — это дань уважения своим корням и настоящее заявление о себе.
Стоит отметить, что несмотря на регулярные эпатажные образы, Осака демонстрирует их скромно и по-японски сдержанно.
А вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева получила 80 тыс. фунтов стерлингов гарантированных призовых за участие в основной сетке турнира Уимблдона 29 июня.