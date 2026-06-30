Образ гейши выбрала Наоми Осака для Уимблдона

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026 «Она определенно вывела моду на теннисном корте на совершенно новый уровень. Некоторые теннисистки всегда сочетали спорт и моду. Например, Серена, Винус и Шарапова, но Осака делает с помощью своих образов настоящее заявление. И очень громкое. Это действительно красиво», — отметили в соцсетях модные эксперты и любители тенниса.