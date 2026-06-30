В Хабаровском крае автомобильный мост ремонтировали плитами-самоделками

Речь идёт о ремонте мостового сооружения на автомобильной дороге, который подрядчик выполнял по контракту в 2019 году. Спустя несколько лет объект начал разрушаться: в июне 2025 года на мосту деформировались плиты пролётных строений и дорожное полотно.