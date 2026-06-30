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В Хабаровском крае автомобильный мост ремонтировали плитами-самоделками

Сооружение в итоге начало разрушаться и деформироваться.

В Хабаровском районе после ремонта моста возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Поводом стала проверка прокуратуры Хабаровского района, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Речь идёт о ремонте мостового сооружения на автомобильной дороге, который подрядчик выполнял по контракту в 2019 году. Спустя несколько лет объект начал разрушаться: в июне 2025 года на мосту деформировались плиты пролётных строений и дорожное полотно.

Прокурорская проверка показала, что при ремонте использовали плиты, изготовленные кустарным способом. Такие конструкции не были предназначены для нагрузок от большегрузного транспорта.

Ущерб собственнику дороги оценили более чем в один миллион рублей. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы.

После этого Хабаровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.