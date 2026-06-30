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Победителем областного Сур-Харбана стала команда Баяндаевского района

Иркутская область, НИА-Байкал — Победителем общекомандного первенства по спортивной программе областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2026» стала команда Баяндаевского района. Второе место заняли спортсмены Осинского района, третье — Эхирит-Булагатского района, сообщает пресс-служба областного Правительства.

Источник: НИА Байкал

На параде открытия команда Баяндаевского района задала тон — именно они шли первыми в шествии, как лидеры Сур-Харбана-2025. Заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Александр Гоголев подчеркнул, что повторная победа команды не случайность, а результат последовательной работы по развитию спорта в муниципалитете.

Спортсмены выступили достойно во всех видах соревнований, особенно отличившись в волейболе и лёгкой атлетике. Александр Гоголев поздравил команду и жителей Баяндаевского района с заслуженной победой, отметив ежедневный труд тренеров, наставников и спортсменов.

Фестиваль-конкурс театрализованных концертных программ «В семье единой»

На фестивале, посвящённом Году единства народов России, выступили семь творческих коллективов из разных районов. Победителем стал коллектив Баяндаевского района, второе место — артисты Осинского района, третье — коллектив Эхирит-Булагатского района.

Абсолютные первенства по бурятским национальным видам спорта

На спортивной площадке Сур-Харбана традиционно проводятся первенства по бурятским видам спорта. Абсолютными чемпионами стали:

  • Юрий Иванов из Осинского района — бурятская борьба среди мужчин.

  • Максим Халтанов из Осинского района — бурятская борьба среди юношей.

  • Вячеслав Бубаев из Эхирит-Булагатского района — стрельба из бурятского лука (юноши и мужчины).

  • Туяна Дардаева из Боханского района — стрельба из бурятского лука (девушки и женщины).

  • Василий Ханхараев из Эхирит-Булагатского района — бурятские шахматы «шатар».

  • Андрей Болдохонов из Боханского района — национальная игра в кости «шагай наадан».

  • Баир Банаев из Ольхонского района — разбивание хребтовой кости «hэер шаалган».

Также были вручены чемпионские пояса и сельскохозяйственные животные от спонсоров и оргкомитета.

Борцовские состязания среди ветеранов

На Сур-Харбане-2026 впервые прошли борцовские состязания среди ветеранов «Кубок легенд». Абсолютным чемпионом стал Евграф Середкин из Эхирит-Булагатского района.

Именные призы участникам состязаний

На празднике впервые появились именные призы. Любой желающий мог учредить приз для спортсмена. Призовой фонд составил более 1 млн 200 тысяч рублей. Сертификат на миллион рублей вручили борцу Борису Баршуеву — бронзовому призёру чемпионата мира по спортивной борьбе среди студентов.

Из регионального бюджета на призы и наградную атрибутику было выделено более 1 млн 300 тысяч рублей, почти 500 тысяч рублей — на призы участникам культурной программы.

Сур-Харбан-2027

В следующем году областной культурно-спортивный праздник пройдёт в Нукутском муниципальном округе. Его представителям торжественно передали флаг Сур-Харбана на церемонии закрытия этого года.