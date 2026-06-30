Победителем областного Сур-Харбана стала команда Баяндаевского района

На параде открытия команда Баяндаевского района задала тон — именно они шли первыми в шествии, как лидеры Сур-Харбана-2025. Заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Александр Гоголев подчеркнул, что повторная победа команды не случайность, а результат последовательной работы по развитию спорта в муниципалитете.