Победителем областного Сур-Харбана стала команда Баяндаевского района

На параде открытия команда Баяндаевского района задала тон — именно они шли первыми в шествии, как лидеры Сур-Харбана-2025. Заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Александр Гоголев подчеркнул, что повторная победа команды не случайность, а результат последовательной работы по развитию спорта в муниципалитете.
Спортсмены выступили достойно во всех видах соревнований, особенно отличившись в волейболе и лёгкой атлетике. Александр Гоголев поздравил команду и жителей Баяндаевского района с заслуженной победой, отметив ежедневный труд тренеров, наставников и спортсменов.
Фестиваль-конкурс театрализованных концертных программ «В семье единой»
На фестивале, посвящённом Году единства народов России, выступили семь творческих коллективов из разных районов. Победителем стал коллектив Баяндаевского района, второе место — артисты Осинского района, третье — коллектив Эхирит-Булагатского района.
Абсолютные первенства по бурятским национальным видам спорта
На спортивной площадке Сур-Харбана традиционно проводятся первенства по бурятским видам спорта. Абсолютными чемпионами стали:
Юрий Иванов из Осинского района — бурятская борьба среди мужчин.
Максим Халтанов из Осинского района — бурятская борьба среди юношей.
Вячеслав Бубаев из Эхирит-Булагатского района — стрельба из бурятского лука (юноши и мужчины).
Туяна Дардаева из Боханского района — стрельба из бурятского лука (девушки и женщины).
Василий Ханхараев из Эхирит-Булагатского района — бурятские шахматы «шатар».
Андрей Болдохонов из Боханского района — национальная игра в кости «шагай наадан».
Баир Банаев из Ольхонского района — разбивание хребтовой кости «hэер шаалган».
Также были вручены чемпионские пояса и сельскохозяйственные животные от спонсоров и оргкомитета.
Борцовские состязания среди ветеранов
На Сур-Харбане-2026 впервые прошли борцовские состязания среди ветеранов «Кубок легенд». Абсолютным чемпионом стал Евграф Середкин из Эхирит-Булагатского района.
Именные призы участникам состязаний
На празднике впервые появились именные призы. Любой желающий мог учредить приз для спортсмена. Призовой фонд составил более 1 млн 200 тысяч рублей. Сертификат на миллион рублей вручили борцу Борису Баршуеву — бронзовому призёру чемпионата мира по спортивной борьбе среди студентов.
Из регионального бюджета на призы и наградную атрибутику было выделено более 1 млн 300 тысяч рублей, почти 500 тысяч рублей — на призы участникам культурной программы.
Сур-Харбан-2027
В следующем году областной культурно-спортивный праздник пройдёт в Нукутском муниципальном округе. Его представителям торжественно передали флаг Сур-Харбана на церемонии закрытия этого года.