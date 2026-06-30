Менее половины читателей ИА «Время Н» смотрят матчи ЧМ-2026

55% участников опроса, проведенного на сайте ИА «Время Н», не смотрят матчи чемпионата мира по футболу 2026 году.
20% не делают этого, потому что не любят футбол, 35% — потому что на чемпионате нет российской сборной.
25% респондентов смотрят футбол на ЧМ-2026 лишь когда у них появляется такая возможность.
Еще 20% интересуюсь только отдельными играми.
Тех, кто не пропустил ни одной игры этого Мундиаля, среди участников опроса не нашлось.
Ранее ИА «Время Н» рассказывало о российском следе на ЧМ-2026.