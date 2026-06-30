Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Менее половины читателей ИА «Время Н» смотрят матчи ЧМ-2026

Большинство из них не довольно тем, что на чемпионате нет российской сборной.

Источник: Время

55% участников опроса, проведенного на сайте ИА «Время Н», не смотрят матчи чемпионата мира по футболу 2026 году.

20% не делают этого, потому что не любят футбол, 35% — потому что на чемпионате нет российской сборной.

25% респондентов смотрят футбол на ЧМ-2026 лишь когда у них появляется такая возможность.

Еще 20% интересуюсь только отдельными играми.

Тех, кто не пропустил ни одной игры этого Мундиаля, среди участников опроса не нашлось.

Ранее ИА «Время Н» рассказывало о российском следе на ЧМ-2026.