Резкий рывок бойцов РФ: прорыв в Доброполье уничтожил планы НАТО

Российские военные готовятся к штурму Доброполья. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, в чем будет основная сложность освобождения этого населенного пункта.
«Наши силы сейчас подошли вплотную практически к Доброполью. Противник ожидал в любом случае нашего присутствия, поэтому укрепрайон подготовлен, брать его будет нелегко. Противник будет упираться всеми силами, потому что у него в планах прорыв на запорожском и херсонском участках передовой. Как заявлял Зеленский, они хотят сделать из Крыма остров, то есть перекрыть дороги, которые ведут в сторону Крыма. Доброполье в этом направлении — это один из таких узловых моментов, который для них достаточно важен», — сказал он.
Гагин отметил, что одной из основных тактик противника на этом участке будет использование БПЛА.
«Для контрдействий на этих направлениях ВСУ будут активно и массово использовать беспилотные системы, которые Киеву сейчас поставили в большом количестве партнеры — Европа и США. В частности, речь идет о дронах “Хорнет”, которые сейчас появились на всех участках передовой. Эти беспилотники производства США поставляют на Украину без боевой части, просто как планер с системой связи, управления, навигации и видеонаведения. Боевую часть устанавливают чаще всего уже непосредственно на Украине, поэтому украинцы считают это своим изделием», — объяснил эксперт и добавил, что наводятся эти беспилотные системы с помощью спутниковой группировки стран НАТО, что, по его мнению, делает их стороной конфликта.
По словам Гагина, что касается личного состава ВСУ, то в Доброполье присутствуют наемники из Латинской Америки.
«Открытых натовцев там нет. Наемники, как и на всех участках передовой, присутствуют. Достаточно много из Южной Америки, в эфире очень часто слышна именно испанская речь. Не всегда это высокого качества специалисты, но тем не менее они есть», — добавил он.