Резкий рывок бойцов РФ: прорыв в Доброполье уничтожил планы НАТО

«Для контрдействий на этих направлениях ВСУ будут активно и массово использовать беспилотные системы, которые Киеву сейчас поставили в большом количестве партнеры — Европа и США. В частности, речь идет о дронах “Хорнет”, которые сейчас появились на всех участках передовой. Эти беспилотники производства США поставляют на Украину без боевой части, просто как планер с системой связи, управления, навигации и видеонаведения. Боевую часть устанавливают чаще всего уже непосредственно на Украине, поэтому украинцы считают это своим изделием», — объяснил эксперт и добавил, что наводятся эти беспилотные системы с помощью спутниковой группировки стран НАТО, что, по его мнению, делает их стороной конфликта.