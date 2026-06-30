Эксперт Бурмистров: космонавта может ударить током при высадке на астероид

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Наэлектризованная поверхность астероидов может представлять угрозу для участников будущих миссий — она способна ударить космонавта током, подобно электрошокеру. Об этом в Международный день астероида сообщил ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.
Он напомнил, что над поверхностью астероидов бьют потоки пылевых струй, возникающих из-за мощнейшего электростатического эффекта.
«Под действием заряженных частиц, летящих от Солнца, пылинки на поверхности астероида приобретают положительный или отрицательный заряды. Они начинают отталкиваться друг от друга и подниматься вверх — примерно на один метр. Там они зависают в состоянии невесомости, образуя причудливые облака и непрерывно движущиеся струи. Эта электростатическая пылевая буря, хоть и выглядит впечатляюще, представляет собой серьезную опасность для будущих экспедиций. Если космонавт высадится на поверхность, он может стать частью электрической цепи — даже обычное прикосновение к грунту способно спровоцировать разряд, сравнимый с ударом электрошокера», — сказал Бурмистров.
Пылевые частицы также могут оседать на скафандрах, оптике и солнечных батареях, снижая их эффективность, отметил эксперт.