Эксперт Бурмистров: космонавта может ударить током при высадке на астероид

«Под действием заряженных частиц, летящих от Солнца, пылинки на поверхности астероида приобретают положительный или отрицательный заряды. Они начинают отталкиваться друг от друга и подниматься вверх — примерно на один метр. Там они зависают в состоянии невесомости, образуя причудливые облака и непрерывно движущиеся струи. Эта электростатическая пылевая буря, хоть и выглядит впечатляюще, представляет собой серьезную опасность для будущих экспедиций. Если космонавт высадится на поверхность, он может стать частью электрической цепи — даже обычное прикосновение к грунту способно спровоцировать разряд, сравнимый с ударом электрошокера», — сказал Бурмистров.