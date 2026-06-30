«Деньги есть»: Католики России помогут строить храм в Нижнем Новгороде

«Мы предполагаем, что иностранцы должны быть в своих церквях, но так бывает не всегда. Часто переезжая учиться или работать, люди перестают посещать храмы. Это беда не только католиков. Но у меня все лучше получается собирать студентов, помогать им не отрываться от семейной традиции. Недавно начал проводить ежемесячную литургию на английском — не все ведь поначалу знают русский», — рассказал отец Георгий.