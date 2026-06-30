«Деньги есть»: Католики России помогут строить храм в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде появится второй католический храм — тот самый, который начали строить еще при царе. Теперь здание на улице Студеной вернули верующим. Журналист «Живем в Нижнем» пообщался с отцом Георгием — единственным католическим священником города — и узнал, кто будет строить церковь.
Как католики появились в Нижнем Новгороде.
Первые католики в Нижнем Новгороде появились в 17 веке. В Нижегородском ополчении 1612 года участвовали самые разные народы, от русских и татар до испанцев и поляков. Число католиков постоянно росло, так, в 19 веке на Нижегородскую ярмарку приезжали французские торговцы, а после Отечественной войны в Приволжской столице остались пленники из Франции. В 1830 году в Царстве Польском произошло восстание против российской власти, участников которого впоследствии сослали в Нижний Новгород. Именно они создали первую в городе устойчивую общину. Ее поддерживали католические священники из Москвы, Казани, Саратова.
Католический храм начали возводить в 1914 году на Студеной улице. К тому моменту в городе насчитывалось около 5700 католиков. Из-за финансовых трудностей строительство шло медленно, но по упрощенному проекту храм был достроен и освящен полным церковным чином. Был действующим до весны 1929 года, когда многие христианские храмы в городе были закрыты советской властью.
Первый католический храм на Зеленском съезде. Фото: pastvu.com.
В 1994 году католическую общину в Нижнем Новгороде зарегистрировали официально. Богослужения начали проводить в восстановленном из руин здании бывшей конюшни — тоже на Студеной улице. Этот храм снова освятили в честь Успения Пресвятой Девы Марии. Он действует и по сей день.
И вот недавно стало известно: историческое здание на Студеной рядом с действующим храмом официально возвращено католикам.
«Это удалось сделать благодаря закону о возвращении собственности, которая принадлежала Церкви еще до советского времени. Это добрая воля разных людей — и католиков, и некатоликов, и властей, и бывших собственников», — рассказал отец Георгий.
Единственный католический священник в области.
Отцу Георгию 57 лет. По образованию он управленец, в прошлом — специалист по избирательным технологиям и политтехнолог. Почти шесть лет он проработал в Госдуме России. В 35 лет его жизнь круто изменилась.
«Я понял, что мое призвание — это священство. Ушел в семинарию Католической церкви, а 13 лет назад был рукоположен во священники», — говорит отец Георгий.
Первым местом служения стал Пермский край, затем три года во Владимире, и вот уже девять лет отец Георгий служит в Нижнем Новгороде. Священников распределяют по приходам по решению епископа.
Фото: сообщество «Католики в Нижнем Новгороде» в VK.
Сколько католиков в Нижнем Новгороде сейчас.
По данным экс-посла РФ в Ватикане Александра Авдеева, в стране более полутора миллионов католиков — около 1% населения. Отец Георгий считает, что эта цифра близка к реальности.
«Перепись никто никогда не проводил. Я убежден, что в Нижнем Новгороде 10 000−12 000 крещеных католиков. Но это не означает, что все эти люди ходят в церковь», — говорит священнослужитель.
Настоятель знает в лицо около тысячи человек. При этом иностранцев среди них немного.
«Мы предполагаем, что иностранцы должны быть в своих церквях, но так бывает не всегда. Часто переезжая учиться или работать, люди перестают посещать храмы. Это беда не только католиков. Но у меня все лучше получается собирать студентов, помогать им не отрываться от семейной традиции. Недавно начал проводить ежемесячную литургию на английском — не все ведь поначалу знают русский», — рассказал отец Георгий.
Действующий храм Успения Девы Марии на Студеной улице вмещает всего 120 человек. Мест не хватает — летом молодежь иногда собирается на лужайке. Прихожан с каждым годом становится больше, поэтому возвращение исторического здания оказалось как нельзя кстати.
Фото: сообщество «Католики в Нижнем Новгороде» в VK. Автор: Ольга Дубянина.
Что известно о новом католическом храме.
Не так давно в Сети опубликовали эскиз, на котором изображен внешний облик нового храма. Это визуализация исторических чертежей 1910-х годов. Именно по ним храм изначально строился.
«Нижегородское архитектурное бюро Михаила Маслова сделало макет, а студенты ННГАСУ с помощью современных технологий нарисовали то, что сейчас гуляет в интернете. Этот рисунок появился еще в декабре прошлого года. Но это лишь один из возможных вариантов облика. Будет он красно-кирпичным или отштукатуренным — пока неизвестно, это решит архитектор», — рассказал отец Георгий.
Строительные работы планируется начать осенью 2027 года, но точные сроки и стоимость реставрации пока не определены. Как рассказал настоятель, строительство будет проводить Католическая церковь. У прихода есть деньги на сложные и дорогостоящие проектные работы, а способы финансирования строительства будут определены позже. Отец Георгий настроен оптимистично.
«Мы справимся. Рассчитываем на помощь церковных фондов и на российских католиков», — говорит настоятель.
Действующий храм продолжит работу. Веских причин для закрытия нет. Так что в Нижнем Новгороде будет два католических храма.