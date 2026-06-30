На Западе задумались о реакции России из-за планов Латвии построить завод БПЛА

План премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса построить завод по производству украинских БПЛА на границе с Россией и Белоруссией может привести к войне между ЕС и Москвой. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«…Это очень опасная идея, которая приближает нас всех к войне с Москвой, в которой ты же сдашься первым», — сказал журналист в эфире YouTube-канала.
По оценке эксперта, в ЕС растет число стран, выступающих за ужесточение противостояния с Россией и поддерживающих совместное с Украиной производство вооружений.
Кулбергс накануне анонсировал планы строительства совместного с Украиной завода по выпуску беспилотников на границе с Россией и Белоруссией.
Кроме этого, Кулбергс считает, что Рига обязана «показать силу» перед Россией. Латвийский премьер напомнил, что Латвия выступает против переговоров с Москвой.