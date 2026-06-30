Пятеро участников преступной группы украли более 9 млн рублей у бойцов СВО из Красноярска (видео)

Красноярские полицейские задержали в Хакасии пятерых членов одной семьи, промышлявших кражами денежных выплат у участников специальной военной операции.
Установлено, что три женщины 34, 38 и 53 лет и двое их родственников-мужчин 32 и 38 лет подыскали троих красноярцев в возрасте от 53 до 54 лет и оказали им содействие в заключении контрактов с министерством обороны РФ.
«Сообщники сопровождали жертв вплоть до убытия к месту проведения службы и одновременно с этим тайно похищали их зарплатные банковские карты, после чего переводили оттуда деньги на личные счета. Общая сумма ущерба составила более 9 миллионов рублей. Кроме этого, три вышеуказанные женщины зарегистрировали фиктивные браки с потерпевшими», — рассказали в ГУ МВД края.
В ходе обысков у подозреваемых них изъяли сотовые телефоны, банковские карты, свидетельства о заключении брака с участниками СВО, а также копии заключенных контрактов с Минобороны.
В настоящее время возбуждены и расследуются три уголовных дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.