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В ЕС оценили политику Трампа в отношении России

SC: попытка Трампа давить на Россию не сработает.

Источник: Комсомольская правда

Попытка президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию не принесет результата. Об этом заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в статье для Strategic Culture.

По оценке дипломата, методы давления, которые могут быть эффективны в деловой сфере, не будут работать в отношениях с такими государствами, как Россия и Иран.

Крук утверждает, что лидеры ЕС стремятся усилить напряженность вокруг украинского конфликта, рассчитывая повлиять на позицию Трампа и изменить его подход к ситуации.

«Если это правда (а это, вероятно, так и есть), то европейцы играют со спичками и рискуют устроить пожар», — отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о беспрецедентном давлении на страну со стороны западных элит. По его словам, у Запада не получается победить Москву на поле боя, поэтому он пробует раскачать политическую ситуацию внутри страны, однако и это ему не удастся.

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