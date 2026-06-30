Попытка президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию не принесет результата. Об этом заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в статье для Strategic Culture.
По оценке дипломата, методы давления, которые могут быть эффективны в деловой сфере, не будут работать в отношениях с такими государствами, как Россия и Иран.
Крук утверждает, что лидеры ЕС стремятся усилить напряженность вокруг украинского конфликта, рассчитывая повлиять на позицию Трампа и изменить его подход к ситуации.
«Если это правда (а это, вероятно, так и есть), то европейцы играют со спичками и рискуют устроить пожар», — отметил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о беспрецедентном давлении на страну со стороны западных элит. По его словам, у Запада не получается победить Москву на поле боя, поэтому он пробует раскачать политическую ситуацию внутри страны, однако и это ему не удастся.