В ЕС оценили политику Трампа в отношении России

Ранее президент России Владимир Путин заявил о беспрецедентном давлении на страну со стороны западных элит. По его словам, у Запада не получается победить Москву на поле боя, поэтому он пробует раскачать политическую ситуацию внутри страны, однако и это ему не удастся.