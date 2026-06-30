Около 360 тысяч пассажиров перевезут по субсидируемым авиамаршрутам в Красноярском крае

В 2026 году по субсидируемым авиамаршрутам в Красноярском крае планируют перевезти около 360 тысяч пассажиров. О развитии авиаперевозок и инфраструктуры аэропорта Красноярска губернатор Михаил Котюков рассказал министру транспорта России Андрею Никитину. Один из ключевых проектов — реконструкция взлетно-посадочной полосы красноярского аэропорта. Модернизация аэродромной инфраструктуры должна улучшить обслуживание пассажиров, увеличить пропускную способность и поддержать развитие экономики региона. Работы проводят в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Развитию авиаперевозок помогает участие региона в трех программах субсидирования. Благодаря этому билеты на отдельные рейсы остаются доступнее для жителей отдаленных территорий. По региональной программе три авиакомпании обслуживают 22 маршрута. В этом году они должны выполнить 3 278 рейсов и перевезти 212 тысяч пассажиров. Еще 13 маршрутов входят в программу доступности воздушных перевозок для населения. Ею смогут воспользоваться более 17 тысяч человек. По программе доступности перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного округа работают два авиаперевозчика. Они выполняют рейсы по четырем маршрутам, потенциальный пассажиропоток составит около 130 тысяч человек. Напомним, что в Красноярском крае под охрану взяли 51 памятник археологии: курганы, могильники и поселения.