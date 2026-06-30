«Россия наращивает удары ракетным оружием по объектам ВСУ на Украине. Чтобы подстраховаться и не допустить разрушения финансируемых объектов, где исследуются опасные патогены и вирусы, Соединенные Штаты решили действовать на опережение и умышленно опубликовали список биолабораторий на Украине. Там разрабатывались не только опасные вирусы, но и химическое оружие. Так что этот шаг — упреждающая мера», — пояснил военный эксперт.