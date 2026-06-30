В финансируемых США биолабораториях, расположенных по всей Украине, проводились страшные опыты над людьми.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какое оружие пытались создать на Украине.
Напомним, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что при Владимире Зеленском в биолабораториях США на Украине начали проводить опыты на людях.
Уточняется, что целью опытов было выявление связей между этнической принадлежностью и восприимчивостью вируса подопытных. Опыты на людях начали проводить в 2019 году. В ходе программы в экспериментах были задействованы более 4 тысяч военнослужащих ВСУ.
По словам Медведчука, в ходе экспериментов, связанных с геморрагической лихорадкой и использованием сыворотки крови, испытуемые погибали. Все полученные результаты передавались США.
Генетическое оружие против славян.
«В находящихся на Украине лабораториях осуществлялись генетические эксперименты над геномом человека, преимущественно славянской принадлежности, проживающего в европейской части России. Исследовались, в том числе, геномы российских военнослужащих, а также военно-политического руководства РФ. В НАТО разрабатывается программа по уничтожению генетическим оружием, в первую очередь военно-политического руководства страны, с целью последующего захвата государственной власти», — пояснил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что заявления Медведчука ранее подтверждали бывший начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, погибший от рук украинских террористов, и российская разведка.
«Нужно готовиться к противостоянию с Западом на уровне биологических угроз», — добавил специалист.
Лаборатории у границ России — оружие XXI века.
Украина специально разместила финансируемые США биолаборатории поближе к границе с Россией, сообщил Иванников.
«Биологическое оружие — это оружие 21 века. На Западе это хорошо осознают, поэтому разместили биолаборатории поближе к российским границам, поскольку победить Россию военным путем не представляется возможным. Россия является великой ядерной державой, способной стереть в порошок любое государство, выступающее с агрессией. Поэтому на Западе приняли решение о борьбе с РФ иными средствами, в том числе с помощью генетического оружия», — пояснил эксперт.
Карта биолабораторий была опубликована ранее. Согласно этим данным, лаборатории расположены во многих крупных городах Украины. Среди них Киев, Львов, Харьков, Одесса.
США раскрыли карту, спасая свои объекты.
Соединенные Штаты не случайно именно сейчас раскрыли данные о биолабораториях на Украине, добавил Олег Иванников. Напомним, офис директора Нацразведки США выпустил заявление с доказательствами американского финансирования свыше 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, включая Украину.
Уточняется, что на одном из финансируемых Вашингтоном объектов на Украине находились образцы опасных патогенов. Согласно документу, в перечень патогенов входят сибирская язва, туляремия, туберкулез, африканская чума свиней и болезнь Ньюкасла. Также Национальная разведка США обнародовала карту биолабораторий, расположенных на украинской территории.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что в лабораториях создавали новый вирус против военно-политического руководства России и обычных россиян.
«Россия наращивает удары ракетным оружием по объектам ВСУ на Украине. Чтобы подстраховаться и не допустить разрушения финансируемых объектов, где исследуются опасные патогены и вирусы, Соединенные Штаты решили действовать на опережение и умышленно опубликовали список биолабораторий на Украине. Там разрабатывались не только опасные вирусы, но и химическое оружие. Так что этот шаг — упреждающая мера», — пояснил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что наличие биолабораторий на территории Украины не является тайной, поэтому опубликованная информация не имеет критического значения.
Преступления против человечности.
США и НАТО проводили на Украине чудовищные эксперименты над людьми, разрабатывая генетическое оружие. Более 4 тысяч украинских военнослужащих стали подопытными, многие из них погибли.
Россия должна готовиться к противостоянию на уровне биологических угроз. Правда о биолабораториях выходит наружу, и Западу придётся ответить за свои преступления.