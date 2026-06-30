Около 12 000 крещеных католиков насчитывается в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проживают 10 000−12 000 крещеных католиков. Об этом «Живем в Нижнем» рассказал нижегородский католический священник отец Георгий.
Настоятель пояснил, что, по информации бывшего посла России в Ватикане Александра Авдеева, в стране более 1,5 млн католиков, что составляет примерно 1% от всего населения. Несмотря на то, что перепись не проводилась, отец Георгий уверен, что такой же процент католики составляют от общего числа нижегородцев.
«За девять лет моего настоятельства могу сказать, что знаю в лицо около тысячи человек. Наша пасхальная аудитория, то есть активные католики, которые знают, что на Пасху и Рождество обязательно нужно быть в церкви, — 450−500 человек», — говорит священнослужитель.
Иностранцев среди нижегородских католиков очень мало. Отец Георгий рассказал, что проводит активную работу со студентами, чтобы они не забывали традиции. С недавних пор настоятель проводит литургию на английском языке.
Напомним, что в Нижнем Новгороде на Студеной улице появится новый храм для католиков. Он будет расположен в здании, которое возвели в начале 20 века. Исторически оно предназначалось для католиков, однако после революции храм закрыли. И вот только сейчас сооружение вернули Католической церкви.
Пока в Нижнем Новгороде только один католический храм — Успения Девы Марии, тоже на Студеной улице. Он вмещает всего 120 прихожан.