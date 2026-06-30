Около 12 000 крещеных католиков насчитывается в Нижнем Новгороде

«За девять лет моего настоятельства могу сказать, что знаю в лицо около тысячи человек. Наша пасхальная аудитория, то есть активные католики, которые знают, что на Пасху и Рождество обязательно нужно быть в церкви, — 450−500 человек», — говорит священнослужитель.