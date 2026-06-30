Синоптик Макарова: гребень с аномальной жарой в Европе заденет Россию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Субтропический гребень, который повлек аномальную жару в Европе, коснется России лишь краем. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«С запада все-таки движется вот тот самый гребень, гребень субтропический, о котором уже все слышали. Он отмечался экстремальной жарой в странах Европы. Но нас он заденет только краешком», — отметила синоптик.
Она отметила, что 30 июня в Москве прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, а ночью местами ожидается туман. Днем в Москве уже будет 26−28, по области — 24−29 градусов.