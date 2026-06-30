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Жильё в Дальневосточном квартале Хабаровска станет действительно доступным

В 2027 году будут сданы первые два 24-этажных дома.

Источник: Хабаровский край сегодня

Первые два современных 24-этажных дома в строительной готовности появятся в микрорайоне «Дальневосточный квартал» в Хабаровске уже в этом году. В эксплуатацию они будут введены в 2027 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ход работ проинспектировал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время объезда ключевых объектов.

— Проект «Дальневосточный квартал», который мы реализуем по инициативе нашего Президента Владимира Путина, включает как жилье по ипотеке в 2%, так и всю социальную инфраструктуру, необходимую для жизни. Поэтому строим опережающими темпами, чтобы уже в следующем году хабаровчане смогли заселяться в эти дома и жить в микрорайоне, который станет образцом нового Хабаровска — города будущего, — сказал Дмитрий Демешин.

Под проект «Дальневосточный квартал» определен участок в 128 га в Железнодорожном районе. В перспективе здесь возведут 700−800 тысяч квадратных метров жилья. И что очень важно, построят 7 детских садов на 2 040 мест, 3 школы на 3 400 мест и поликлинику на 400 посещений в смену.

Проект предусматривает и строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры. На это Хабаровскому краю выделена президентская единая субсидия в размере 5,9 млрд рублей.

Это позволит выполнить технологическое присоединение домов и соцобъектов к централизованным системам электро- и теплоснабжения, водопроводной линии, построить объекты дорожной сети в районе аэродрома ДОСААФ. Планируется даже вынести речку Черная в коллектор.

Первый этап проекта «Дальневосточный квартал» стартовал в мае. Он предполагает строительство 312 тысяч квадратных метров жилья, 30% из которых, а это около 93,5 тысяч квадратов, получит край для социальных нужд. Затем строительство продолжится.

Комплексный подход к жилищному строительству позволяет строить не просто дома-коробки, но сразу и всю необходимую инфраструктуру под ключ: от детских садов до транспортных развязок, обновлять инженерные коммуникации. Безусловно, масштабный проект!

Под него Дмитрию Демешину удалось привлечь дополнительные средства из федерального бюджета, а это большие деньги. И все это для того, чтобы жилье в Хабаровске стало действительно доступным.