Жильё в Дальневосточном квартале Хабаровска станет действительно доступным

— Проект «Дальневосточный квартал», который мы реализуем по инициативе нашего Президента Владимира Путина, включает как жилье по ипотеке в 2%, так и всю социальную инфраструктуру, необходимую для жизни. Поэтому строим опережающими темпами, чтобы уже в следующем году хабаровчане смогли заселяться в эти дома и жить в микрорайоне, который станет образцом нового Хабаровска — города будущего, — сказал Дмитрий Демешин.