Летний сезон в горах Алматы: что нужно знать каждому туристу

Для повышения безопасности установили 18 горных хижин. Они оснащены всем необходимым на случай чрезвычайной ситуации: аптечками, станциями для зарядки мобильных устройств, теплыми одеялами и запасом продуктов длительного хранения. Также функционируют четыре контрольно-спасательных пункта, два из которых были введены в эксплуатацию в прошлом году. Благодаря этому время оказания помощи на популярных маршрутах сократилось до трех-четырех часов.