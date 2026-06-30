Летний сезон в горах Алматы: что нужно знать каждому туристу

Спасательные службы усилили инфраструктуру и подготовили дополнительные силы для работы в высокогорье.
Что появилось в горах:
Для повышения безопасности установили 18 горных хижин. Они оснащены всем необходимым на случай чрезвычайной ситуации: аптечками, станциями для зарядки мобильных устройств, теплыми одеялами и запасом продуктов длительного хранения. Также функционируют четыре контрольно-спасательных пункта, два из которых были введены в эксплуатацию в прошлом году. Благодаря этому время оказания помощи на популярных маршрутах сократилось до трех-четырех часов.
Кроме того, к летнему сезону подготовили спасателей и технику. Два профессиональных спасательных подразделения — Республиканский оперативно-спасательный отряд «Барыс» МЧС и Служба спасения ДЧС Алматы — приведены в полную готовность. В случае чрезвычайных ситуаций готовы оперативно работать 194 спасателя, 60 единиц специальной техники и два вертолета. Дополнительно привлекаются волонтеры Федерации альпинизма и Добровольной спасательной службы.
Рекомендации туристам:
В МЧС напомнили, что безопасность в горах во многом зависит от подготовки самих путешественников. Перед походом рекомендуется:
Заранее изучить маршрут и прогноз погоды.
Пользоваться услугами проверенных гидов.
Не отправляться в горы в одиночку.
Сообщить родственникам или друзьям свой маршрут.
Обязательно зарегистрировать маршрут через службу 112 или территориальные подразделения МЧС.
Регистрация маршрута значительно сокращает время поиска и повышает шансы на своевременное оказание помощи при чрезвычайной ситуации.
Почему это особенно актуально летом:
Летом количество туристов в горах Алматы возрастает в разы, что увеличивает риск несчастных случаев. Развитие спасательной инфраструктуры и соблюдение правил безопасности позволяют значительно снизить риски и сделать отдых более безопасным.