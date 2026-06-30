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Летний сезон в горах Алматы: что нужно знать каждому туристу

С наступлением лета в горы Алматы традиционно отправляются тысячи туристов.

Источник: Деловой Казахстан

Спасательные службы усилили инфраструктуру и подготовили дополнительные силы для работы в высокогорье.

Что появилось в горах:

Для повышения безопасности установили 18 горных хижин. Они оснащены всем необходимым на случай чрезвычайной ситуации: аптечками, станциями для зарядки мобильных устройств, теплыми одеялами и запасом продуктов длительного хранения. Также функционируют четыре контрольно-спасательных пункта, два из которых были введены в эксплуатацию в прошлом году. Благодаря этому время оказания помощи на популярных маршрутах сократилось до трех-четырех часов.

Кроме того, к летнему сезону подготовили спасателей и технику. Два профессиональных спасательных подразделения — Республиканский оперативно-спасательный отряд «Барыс» МЧС и Служба спасения ДЧС Алматы — приведены в полную готовность. В случае чрезвычайных ситуаций готовы оперативно работать 194 спасателя, 60 единиц специальной техники и два вертолета. Дополнительно привлекаются волонтеры Федерации альпинизма и Добровольной спасательной службы.

Рекомендации туристам:

В МЧС напомнили, что безопасность в горах во многом зависит от подготовки самих путешественников. Перед походом рекомендуется:

  • Заранее изучить маршрут и прогноз погоды.

  • Пользоваться услугами проверенных гидов.

  • Не отправляться в горы в одиночку.

  • Сообщить родственникам или друзьям свой маршрут.

  • Обязательно зарегистрировать маршрут через службу 112 или территориальные подразделения МЧС.

Регистрация маршрута значительно сокращает время поиска и повышает шансы на своевременное оказание помощи при чрезвычайной ситуации.

Почему это особенно актуально летом:

Летом количество туристов в горах Алматы возрастает в разы, что увеличивает риск несчастных случаев. Развитие спасательной инфраструктуры и соблюдение правил безопасности позволяют значительно снизить риски и сделать отдых более безопасным.

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