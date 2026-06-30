Стартовал новый этап ремонта путепровода на улице Авиаторов в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После завершения работ на крайних правых полосах путепровода по улице Авиаторов подрядчик перешел к ремонту центральной части сооружения.
На объекте уже сняли старое асфальтовое покрытие. Из-за дождливой погоды укладку новой гидроизоляции временно отложили. После улучшения погодных условий специалисты приступят к ремонту деформационных швов и укладке нового асфальта.
Для проведения работ участок огородили, движение организовано по временной схеме. Завершить ремонт планируется до конца июля.
Продолжаются работы и на Октябрьском мосту. Там меняют старый парапет и бортовые ограждения, из-за чего временно ограничено движение по автобусной полосе.
Ночью дорожники ремонтируют Коркинский мост (777). Работы ведутся с 21:00 до 06:00, движение организовано по реверсивной схеме с использованием временного светофора. Сейчас специалисты выполняют демонтаж старых конструкций.
Всего в 2026 году в Красноярске планируется отремонтировать четыре мостовых сооружения. Помимо перечисленных объектов, в июле начнется ремонт путепровода на улице Пограничников в районе ТЭЦ-3.