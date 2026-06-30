В Польше приостановили движение грузовых поездов из-за тропической жары

В Польше приостановили движение грузовых составов по железным дорогам до 19:00 по местному времени (20:00 мск) понедельника. Приоритет отдан пассажирским поездам. Решение принято на фоне проблем на ж/д инфраструктуре из-за аномальной жары.
Как уточнили в министерстве инфраструктуры, ограничение направлено на предотвращение возможных нарушений графика в случае сбоев на сети, спровоцированных аномальной жарой.
Пока ограничение для грузовых перевозок действует только в течение одного дня. Решение о возможном продлении будет принято во вторник утром.
По данным министерства инфраструктуры, в понедельник около 13:00 было отменено более 160 поездов различных железнодорожных операторов.
Тем временем Европу с середины июня атаковала аномальная жара. По данным руководителя ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, за семь дней экстремальной жары в Европе погибли более 1,3 тысячи человек.