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В Польше приостановили движение грузовых поездов из-за тропической жары

До вечера понедельника в Польше не ходят грузовые поезда.

Источник: Комсомольская правда

В Польше приостановили движение грузовых составов по железным дорогам до 19:00 по местному времени (20:00 мск) понедельника. Приоритет отдан пассажирским поездам. Решение принято на фоне проблем на ж/д инфраструктуре из-за аномальной жары.

Как уточнили в министерстве инфраструктуры, ограничение направлено на предотвращение возможных нарушений графика в случае сбоев на сети, спровоцированных аномальной жарой.

Пока ограничение для грузовых перевозок действует только в течение одного дня. Решение о возможном продлении будет принято во вторник утром.

По данным министерства инфраструктуры, в понедельник около 13:00 было отменено более 160 поездов различных железнодорожных операторов.

Тем временем Европу с середины июня атаковала аномальная жара. По данным руководителя ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, за семь дней экстремальной жары в Европе погибли более 1,3 тысячи человек.